Janja Garnbret zbrala preko 300 tisoč evrov in rokavico vrgla Tinetu Urnautu

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes priredil gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij. Ambasadorka projekta Janja Garnbret, dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju, je v dobrodelne namene zbrala 318.292 evrov. Nato pa dobrodelno palico predala odbojkarju Tinetu Urnautu.

»Izjemno sem vesel, da vas lahko nagovorim na današnji prireditvi, ko povezujemo dobrodelnost in šport. Ko plezamo po steni dobrodelnosti, za nas nobena stena ni nepremagljiva,« je uvodoma povedal predsednik OKS Franjo Bobinac.

Na lanski prireditvi je kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki mu je s partnerji uspelo zbrati 885.983 evrov, palico za leto dni predal Janji Garnbret. Junakinja športnega plezanja je z veseljem sprejela izziv.

Tekom večera je Janja Garnbret doživela nekaj presenečenj, voditelju Anžetu Bašlju pa je zaupala, da je nad zneskom zelo zadovoljna. FOTO: Črt Piksi/Delo

Garnbretova je bila zelo dejavna v dobrodelnem letu. V 24-urnem maratonu je preplezala sto smeri, ob tem je podpisala na tisoče avtogramov, z dvema naslovoma svetovne prvakinje navduševala Slovenijo in svet, odprla pa tudi pereče teme, kot so motnje hranjenja med športniki.

»Za mano je posebno leto. Tako kot sem rekla ob prevzemu ambasadorstva, sem to vlogo sprejela s strahospoštovanjem, ampak moram reči, da je bilo dobrodelno leto predvsem lepo leto. Veliko stvari se je dogajalo, vendar mislim, da me je to izoblikovalo še v boljšo osebo in bilo je neizmerno lepo,« je na prireditvi v grand hotelu Union uvodoma dejala junakinja večera.

Plavalno-plezalna druščina na dobrodelnem večeru. Od leve Sara Isaković, Janja Garnbret in Neža Klančar. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Goran je letvico postavil zelo visoko, ampak jaz sem dala vse od sebe, naredila sem, kar se je dalo, in sem zadovoljna z vsem, kar se je dogajalo. Ne vem, če bi si lahko želela več,« je še dejala naša izjemna plezalka.

Kot najpomembnejši dogodek je izpostavila plezalni maraton. »Tega smo organizirali z Allianzom v Slovenski Bistrici. To je bila glavna stvar in tja so prišli ljudje iz 23 različnih držav, tako da je bilo moje ambasadorstvo tudi mednarodno. Podpora je bila fantastična,« je še poudarila Garnbret, svojemu nasledniku Urnautu pa namenila podobne besede, kot jih je pred letom dni njej Dragić.

Na dogodku se je zbralo veliko odmevnih imen slovenskega športa, med njimi tudi izvrstna plavalka Neža Klančar, ki se počasi vrača na tekmovanja najvišje ravni. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Naslediti takšne športne ikone v vlogi ambasadorja, je izjemna čast. Ne samo čast, velik privilegij, ampak tudi odgovornost. Treba bo trdo delati in tudi bom,« pa je obljubil kapetan slovenske odbojkarske reprezentance.

»Današnja častna pokroviteljica večera, Janja Garnbret, je ena tistih, ki vrednote, kot so spoštovanje, poštenost, srčnost in dostojanstvo, živi vsak dan. Bodimo vsi skupaj večkrat Janja. Pomagajmo si,« pa je pozvala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je pozdravila vrednote, ki jih vsak dan živi Janja Garnbret. FOTO: Črt Piksi/Delo

OKS je fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij ustanovil leta 2015, pet let je povezana tudi z botrstvom v športu.

V zadnjih letih ima fundacija tudi vsakoletnega ambasadorja. Prvi je bil leta 2016 predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, nato pa sta bila v tej vlogi še alpska smučarka Tina Maze, ki je zbrala 135.000 evrov, in kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je Dragiću vrgel rokavico z 200.180 evri.