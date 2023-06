Janja Garnbret že ujela šampionsko formo

Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je zmagovalka tekme za svetovni pokal v disciplini balvani v Innsbrucku. Štiriindvajsetletnica je vsakega od štirih balvanov razrešila v prvem poskusu in manj kot minuti ter zabeležila 15. zmago na tekmah svetovnega pokala v tej disciplini.

Skupno je Garnbretova zdaj pri 38 zmagah za svetovni pokal in 58 uvrstitvah na stopničke. V težavnosti je slavila 23-krat, na balvanih pa 15-krat, še petkrat je stala na stopničkah v tej disciplini. Korošica je s prvim balvanskim problemom opravila v prvem poskusu po vsega 49 sekundah, tudi z drugim ni imela težav, do vrha je v prvem poskusu prišla po 58 sekundah.

V finalu je pometla s konkurenco

Garnbretovi se je »mudilo« tudi na tretjem balvanu, ki ga je v prvo razrešila po vsega 35 sekundah. Zadnji, četrti balvanski problem pa ji je vzel zgolj 40 sekund, kar je pomenilo, da je slovenska zvezdnica še pred nastopi zadnjih treh tekmovalk slavila s popolnim izkupičkom.

Korošico so takoj po koncu svojega nastopa preplavila čustva. Po zlomu palca v pripravljalnem obdobju je izpustila prvi del sezone, po vrnitvi na plezalne steze v Pragi in drugem mestu pa je v drugem poskusu že prvič slavila. To je bila njena prva zmaga v svetovnem pokalu po lanski tekmi v težavnosti v Džakarti.

Janja Garnbret FOTO: Leon Vidic

Olimpijska prvakinja v kombinaciji je bila sicer v sredinih kvalifikacijah najboljša s petimi osvojenimi vrhovi, v finale pa je v večernem delu sporeda napredovala s četrtim izkupičkom in tremi od štirih osvojenih vrhov. V finalu je pometla s konkurenco, pri čemer je morala slaviti z razliko vsaj enega poskusa zaradi slabšega izkupička od nekaterih tekmic v polfinalu. Drugo mesto je z dvema osvojenima vrhoma zasedla Američanka Natalia Grossman, tretje pa prav tako z dvema razrešenima balvanskima problemoma Japonka Miho Nonaka.

»Nimam niti besed, s katerimi bi opisala te občutke. Vedno se je težko vrniti po poškodbi, zato sem na tekmovanjih še naprej iskala pravi ritem. Danes sem ga vendarle našla, bila sem v svojem svetu in očitno še nisem pozabila, kako je treba tekmovati. Hvaležna sem in zelo vesela vse podpore, tako od navijačev kot moje ekipe,« je organizatorjem po tekmi dejala Garnbret.

»Če sem iskrena, v Pragi nisem bila razočarana. Bila sem zelo vesela, da sem sploh tam in tekmujem. Vendarle je bilo malce čudno, saj so imeli vsi že nekaj nastopov v svetovnem pokalu in so bili v tekmovalnem ritmu, meni pa je to manjkalo,« je še dodala slovenska zvezdnica.

Petek prinaša še moško tekmo

Garnbret je bila edina Slovenka v zaključnih bojih. Vita Lukan, Katja Debevec in Julija Kruder so pristale na mestih zunaj polfinala. Lukan je balvansko tekmovanje končala na 23. mestu, Debevec je bila 25., Kruder pa 35.

V petek bo na sporedu še moški polfinale na balvanih. Nastopila bosta Zan Sudar in Martin Bergant, ki sta imela v današnjih kvalifikacijah 15. oz. 17. izid. Moške in ženske kvalifikacije v težavnosti bodo na sporedu v soboto, v nedeljo pa bodo na sporedu še polfinalne in finalne odločitve. Pri moških bodo nastopili Luka Potočar, Martin Bergant, Milan Preskar, Gregor Vezonik in Lovro Črep. Pri ženskah pa ob Garnbret še Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš.