Janja GOAT, Šeško iz klopi Unitedu rešil točko (FOTO)

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Janja Garnbret je spet dokazala svojo veličino in v Kopru slavila 51. zmago v karieri. Finale je bil napet. Njeno plezanje v finalu je bilo nekaj posebnega, strokovna javnost se strinja, da je bil to eden najboljših finalov v zgodovini. Smer je bila zelo zahtevna, sploh v zanki, v kateri so tekmovalke potrebovale panterski skok, da so se obdržale v steni. Poleg tega so bili oprimki vlažni. Z Janjo sta na odru stali tudi Američanka Brooke Raboutou (2. mesto) in Korejka Chaehyun Seo. FOTO: Aleksander Golob/Delo