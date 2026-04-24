Janja in Neja na dopustu, Lamine Yamal bo počival pod prisilo

Znani športniki so tudi na instagramu obeležili zanimiv teden, ki se počasi končuje. Nekateri športniki so v zgodnji pomladi na zasluženem oddihu, drugi so sredi pomembnih sezon, tretji pa se že pripravljajo na glavne izzive sezone. Pred Barceloninim čudežnim dečkom Laminom Yamalom je mučno obdobje okrevanja po poškodbi, zaradi katere pa naj ne bi zamudil svetovnega prvenstva v ZDA.
Janja Garnbret @janja_garnbret
Neja Filipič @_nejafilipic_
Pazi nase, sopotnik. #Atene #Grčija
Lamine Yamal @lamineyamal
Poškodba me je oddaljila z igrišč v času, ki sem se ga najbolj veselil. Vrnil sem bom močnejši, bolj lačen uspeha in naslednja sezona bo boljša.
Alica Schmidt @alicasmd
Utrinki iz zakulisja priprav.
Peter Prevc @pprevc
Marec do zdaj... in poletje je že skoraj tu.
