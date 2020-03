Janji Garnbret & Co. podaljšali tekmovalni premor

Ljubljana – Vodilni možje pri Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC) so se odločili, da bodo zaradi epidemije koronavirusa odpovedali za ta mesec predvideni evropsko in azijsko prvenstvo. Preložili so tudi začetek sezone svetovnega pokala v športnem plezanju.



»Varnost vseh ljudi, ki sodelujejo pri tekmovanjih pod okriljem IFSC, torej športnikov, prirediteljev, sodnikov, postavljavcev smeri, članov ekip, je bila vedno naša največja skrb. Zdaj še bolj kot kadarkoli prej,« je v izjavi za javnost zapisal predsednik mednarodne zveze Marco Scolaris.



S koledarja so tako začasno umaknili prvenstvo stare celine v vseh treh posamičnih disciplinah (balvanih, hitrosti in težavnosti) ter olimpijski kombinaciji, ki bi moralo biti med 20. do 27. marca v Moskvi. V ruski metropoli so nameravali podeliti tudi zadnji dve evropski vstopnici za poletne olimpijske igre v Tokiu.



Slovenski plezalki Janja Garnbret in Mia Krampl sta si že zagotovili vstopnici za olimpijske igre v Tokiu, evropsko prvenstvo pa je zadnja priložnost, da se jima na poti v japonsko prestolnico pridruži še en član naše moške reprezentance v športnem plezanju.



Preložili so tudi azijsko prvenstvo, na marčevskem sporedu pa ostajata afriško prvenstvo v Cape Townu in prvenstvo Oceanije v Sydneyju. Odgovorni so tudi sklenili, da bodo preložili uvodne tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju, ki naj bi se po prvotnem koledarju začel 3. in 4. aprila v Meiringenu v Švici, kjer je Garnbretova lani začela zmagoviti pohod proti skupni zmagi.