Janji Garnbret je uspelo!

Slovenska Bistrica se je prelevila v epicenter plezalnega dogajanja. V središču pozornosti je bila, kot že tolikokrat, neustavljiva Janja Garnbret, ki se je lotila podviga, kakršnemu v Sloveniji še nismo bili priča. V zgolj 24 urah je v domačem plezalnem centru premagala kar 100 vnaprej postavljenih smeri.

Ta maraton moči in vzdržljivosti pa ni bil namenjen le premikanju meja mogočega, temveč je bil prežet z dobrodelnostjo. Z njim so namreč zbirali sredstva za projekt Botrstvo v športu, katerega ambasadorka je letos prav slovenska šampionka.

Janja Garnbret je z neverjetno lahkostjo dosegla magično »stotko«. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Epski izziv se je pričel v petek ob devetih zvečer. Garnbretova je z nepopustljivo osredotočenostjo plezala pozno v noč, vse do poltretje ure zjutraj. Po nujnem premoru za kratek počitek in spanec si je v soboto dopoldne znova nadela plezalni pas in nadaljevala svojo misijo.

Vzdušje v centru je bilo ves čas naelektreno, saj so se ji na stenah pridružili tudi številni rekreativni plezalci, ki so z nakupom vstopnice neposredno prispevali v dobrodelni sklad in bili del zgodovinskega dogodka.

Garnbretova je z nepopustljivo osredotočenostjo plezala pozno v noč, do poltretje ure zjutraj. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Vrhunec dogajanja je bila zadnja, finalna ura maratona, ki jo je bilo mogoče spremljati tudi v neposrednem televizijskem prenosu. Takrat je bila vsa pozornost usmerjena zgolj v dvakratno olimpijsko prvakinjo.

Za veliki finale si je prihranila štiri najtežje smeri, postavljene na zunanji steni centra. Ob bučnem navijanju množice, ki se je zbrala pod steno, je z neverjetno lahkostjo premagovala še zadnje oprimke in dosegla magično »stotko«, s čimer je v svojo že tako bleščečo kariero vpisala nov, izjemen mejnik.

Plezalni maraton je bil namenjen zbiranju sredstev za projekt Botrstvo v športu. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Dobrodelni cilj podviga ni bil le dosežen, temveč presežen. Po koncu dogodka so ponosno razkrili končni znesek zbranih sredstev, ki je znašal 61.478 evrov.

Ta neverjetni podvig pa ni bil le dobrodelno dejanje, ampak tudi pomemben del priprav na tekmovalno naporen september. Janjo Garnbret najprej čaka nastop pred domačimi navijači na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru, nato pa sledi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v južnokorejskem Seulu.

Po koncu dogodka so razkrili, da so zbrali 61.478 evrov. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Da je v vrhunski formi, je dokazala že konec junija v Innsbrucku, ko je po devetmesečnem tekmovalnem premoru dobesedno pometla s konkurenco tako v balvanih kot v težavnosti.