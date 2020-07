Japonci bi spustili v Tokio tudi športnike iz držav z rdečega seznama

Preberite še: Koliko bo stala preložitev iger in kdo jo bo plačal



Potrebujemo več solidarnosti ne le v športu, ampak v družbi nasploh

Seja generalne skupščine MOK prvič doslej prek video povezave.

Člani bodo odločali o igrah v Tokiu, prizoriščih in novih članih MOK.

Med kandidati za članstvo je tudi nekdanja hrvaška predsednica.



140 milijonov € tudi nacionalnim komitejem

Ob koncu petkove seje skupščine bodo izvolili nove člane MOKA, dva podpredsednika in nove člane izvršnega odbora. Slednji je 10. junija potrdil seznam petih kandidatov, med njimi je tudi nekdanja predsednica Hrvaške (2015-2020) Kolinda Grabar Kitarović. FOTO: Antonio Bronić/Reuters



Japonci želijo dovoliti vstop vsem športnikom

Izvršni odbor mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) bo danes obravnaval priprave na 136. generalno skupščino olimpijskega gibanja, ki bo v petek zaradi pandemije novega koronavirusa prvič doslej potekala prek video konference. Med pomembnimi temami bodo tudi priprave na olimpijske igre v Tokiu.»Odpoved iger zaradi izjemnih zunanjih okoliščin bi bila za MOK najlažja rešitev, saj bi nenazadnje za to dobili denar od zavarovalnic. Toda mi smo tu zato, da igre pripravimo, ne pa da jih odpovemo,« je predsednik Mokaizpostavil pred pomembnima sejama v tem tednu.»Tako razmišljamo le o tem, kako bi igre izvedli, kako izboljšati že pripravljene načrte, kako zagotoviti čim boljši servis udeležencem, kako poskrbeti za transport, ... Ta zdravstvena kriza je pokazala, da potrebujemo več solidarnosti ne le v športu, ampak v družbi nasploh. Upam, da smo se pri tem vsi kaj naučili, da bo več sodelovanja med mednarodnimi zvezami in organizatorji velikih športnih tekmovanj,« je ocenil Bach.Japonski organizatorji in Mok se trudijo, da bi zagotovili vzdržne igre in čim bolj oklestili nepotrebne stroške. Doslej jim je uspelo zagotoviti več kot 80 odstotkov prizorišč, ki so bila za igre predvidena za letošnje leto.Olimpijske igre bodo v podobnem terminu, kot bi bile letos, torej med 23. julijem in 8. avgustom 2021 (letos med 24. julijem in 9. avgustom). Proračun iger znaša približno 12 milijard evrov, v kar je vključena infrastruktura, in ga bodo pokrili organizacijski komite s pokrovitelji, davkoplačevalci, proračun mesta Tokia in MOK.MOK je že pred mesecem dni vzpostavil premostitveni sklad v višini 740 milijonov evrov. Od tega bodo 600 milijonov evrov namenili za dodatne stroške za organizacijo iger v Tokiu, mednarodnim športnim zvezam in nacionalnim olimpijskim komitejem pa 140 milijonov evrov pomoči.Ob koncu petkove seje skupščine bodo izvolili nove člane MOKA, dva podpredsednika in nove člane izvršnega odbora. Slednji je 10. junija potrdil seznam petih kandidatov, med njimi je tudi nekdanja predsednica Hrvaške (2015-2020)Ta teden so dejavni tudi Japonci. Tamkajšnja vlada razmišlja o omilitvi varnostnih ukrepov pri vstopu v državo za vse olimpijce in njihove spremljevalce, ki bodo tam naslednje leto.Gre za olajšanje potovalnih omejitev za tuje športnike in uradnike. Izziv ni enostaven: vlada mora najti sistem, ki bo dovolil športnikom in njihovim spremljevalcem prihod v Tokio, četudi bodo prihajali iz držav, ki bodo zaradi slabega položaja v povezavi s koronavirusom na rdečem seznamu.