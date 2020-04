Japonci nočejo harakirija

Tokio - Potem ko so danes nastala nesoglasja med Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) in prireditelji olimpijskih iger v Tokiu glede napovedane delitve stroškov zaradi premika iger na leto 2021, je zdaj krovna olimpijska organizacija spremenila sporno navedbo, ki so jo na Japonskem razumeli tako, da bodo oni morali plačati vse dodatne stroške.



»Japonski premier Shinzo Abe se je strinjal, da bo Japonska pokrila stroške za igre, tako kot je bilo že dogovorjeno za igre v letu 2020,« je v ponedeljek zvečer sporočil Mok in dodal, da bo krovna olimpijska organizacija še naprej odgovorna za svoj del stroškov za igre, obenem pa so pojasnili, da je že zdaj jasno, da bodo šli dodatni stroški v stotine milijonov evrov.

Računi brez krčmarja

Na Japonskem so to mnogi razumeli, kot da bo država prevzela vse dodatne stroške. Pozneje pa je za japonske medije Mokovo sporočilo delno zanikala guvernerka Tokia Juriko Koike, ki je pojasnila, da se Mok, japonski politični vrh in mestna oblast v Tokiu še dogovarjajo za delitev nastalih dodatnih stroškov.



Tudi vladni govorec Jošihide Suga je na novinarski konferenci nato dejal, da dogovora o delitvi teh dodatnih stroškov med Mokom in prireditelji še ni.



Mok je nato pozneje spremenil za Japonce sporni zapis. Zdaj so ga prilagodili, tako da se sklada tudi z japonskim zornim kotom o delitvi stroškov. »​Mok in japonska stran, vključno z organizacijskim odborom Tokia 2020, bosta sodelovala in iskala skupne rešitve pri reševanju posledic preložitve,« je zdaj po novem uradno stališče krovne olimpijske organizacije.



Olimpijske igre, ki so jih morali zaradi pandemije koronavirusa preložiti na leto 2021, bodo po novih načrtih v Tokiu med 24. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto.