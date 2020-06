Japonska letos brez Marqueza in druščine

Ljubljana - Seznam odpovedanih dirk v načrtovanem koledarju sezone motogp je iz dneva v dan daljši. Potem ko so se že prej zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa odrekli svojim prireditvam v Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstraliji, na Nizozemskem in Finskem, je zdaj jasno, da tudi na Japonskem ne bo načrtovane dirke 18. oktobra.



Sezona pa naj bi se začela šele avgusta, uvod ponuja dve prizorišči, ki ju ponavadi v velikem številu obiskujejo tudi slovenski ljubitelji motociklizma: Brno na jugu Češke republike (9. 8.) ter Spielberg na avstrijskem Štajerskem (16. 9.). Tokrat seveda občinstva ne bo. V sezono so sicer marca v Katarju štartali v kategorijah moto2 in moto 3, v elitnem razredu pa preizkušenj za SP doslej v tem koledarskem letu ni bilo.