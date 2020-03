Japonska televizija: OI v Tokiu bodo v poletnih mesecih 2021

Tokio – Japonska nacionalna televizija NHK je poročala, da naj bi bile olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu v poletnih mesecih. Pri tem se je sklicevala na vir v organizacijskem komiteju iger, ki bi sicer morale biti med 24. julijem in 9. avgustom letos, a so jih zaradi pandemije koronavirusa preložili, kar je podžgalo ugibanje o možnih nadomestnih terminih vse od pomladi do jeseni 2021.



Ameriški časnik New York Times je pred tem zapisal, da naj bi se OI prihodnje leto začele 23. julija. Končale bi se 8. avgusta, paraolimpijske igre pa bi se odvijale med 24. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto. Mednarodni olimpijski komite (MOK) in organizacijski komite na Japonskem teh navedb še nista potrdila.



Japonski premier Šinzo Abe je 24. marca predlagal prestavitev poletnih OI v Tokiu za eno leto, kar je potem v skupni izjavi potrdil tudi predsednik MOK Thomas Bach. MOK si je sprva nameraval vzeti več časa za to odločitev, vendar se je prejšnji teden znašel pred pritiski nacionalnih olimpijskih komitejev, med prvi je bil slovenski, ter športnikov, mednarodnih in nacionalnih športnih zvez ter drugih, v želji, da se igre v luči hude svetovne krize preložijo čim prej.