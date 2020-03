Japonska vlada in MOK že o novem terminu

Ljubljana - Japonska vlada in Mednarodni olimpijski komite (MOK) bosta začela s pogovori o novem terminu olimpijskih iger v Tokiu, je poročal japonski časnik Sankei, ki se sklicuje na vire iz krogov blizu vlade. Igre naj bi bile zaradi epidemije koronavirusa preložene za največ eno leto. Že v ponedeljek je prestavitev potrdil tudi nekdanji podpredsednik MOK Richard Pound.



Japonski premier Šinzo Abe in predsednik MOK Thomas Bach bosta imela prvi telefonski pogovor o iskanju novega datuma že danes.



Vsekakor gre za zahtevno nalogo. Tokio bo moral za nov termin zagotoviti dovolj sob za udeležence in spremljevalce iger ter navijače, termin pa bo moral MOK uskladiti tudi s koledarjem športnih tekmovanj 2021, ko so predvidena številna svetovna prvenstva, pa tudi prestavljeno evropsko nogometno prvenstvo v nogometu.



Bržkone bodo imele v športnem koledarju prednost prav olimpijske igre, a na različne pokroviteljske pogodbe in prodajo televizijskih pravic so vezane tudi številne druge zveze, ki jim grozi boleč udarec, saj se številne manjše ubadajo tako s finančnimi težavami kot tudi iskanjem gostiteljev tekmovanj.



Po drugi strani pa so nekatere zveze, med prvimi je bila atletska, v svoji zahtevi po prestavitvi iger že same ponudile, da bodo našle nove termine za izvedbo svojih tekmovanj.



Že v ponedeljek je prestavitev iger zaradi novega koronavirusa potrdil nekdanji podpredsednik MOK Pound, ki je za časnik USA Today dejal, da je prestavitev v Moku že dogovorjena.



»Na osnovi informacij, ki jih je zbral Mok, bodo igre prestavljene. Natančne časovnice še niso določene, a igre se 24. julija ne bodo začele,« je v ponedeljek za časnik povedal Pound.



Zdaj že 77-letni Kanadčan, sicer nekdanji vodja Svetovne protidopinške agencije, ki je znan po jasnih izjavah, pravi, da bo MOK v kratkem sporočil, kako naprej. »Igre bomo prestavili, nato pa se bomo ukvarjali z vsemi posledicami, ki jih bo veliko,« je še dejal.



Pri MOK teh izjav še niso potrdili in spomnili na zadnjo nedeljsko izjavo, kjer so obljubili, da se bodo o vsem dokončno odločili v roku štirih tednov, ter izključili tudi možnost, da bi se igre odpovedale. Vsi ostali scenariji pa so odprti.



Igre v Tokiu so predvidene med 24. julijem in 9. avgustom.