Japonski strokovnjak za infekcijske bolezni pesimist tudi za Tokio leta 2021

»Ne verjamem, da bomo olimpijske igre spremljali naslednje leto«

Kentaro Iwata, profesor za infekcijske bolezni na univerzi v Kobeju, meni, da bi morali za izvedbo iger izpolniti dva pogoja. FOTO: AFP

Potem ko so morali prirediteljinajvečje športno tekmovanje letošnjega leta prestaviti za leto dni zaradi pandemije novega koronavirusa, se občasno pojavijo tudi namigi, da niti leta 2021 morda ne bo mogoče izvesti iger. Med pesimisti je tudi eden vodilnih japonskih strokovnjakov na področju infekcijskih bolezni.»Če sem pošten, ne verjamem, da bomo olimpijske igre lahko spremljali naslednje leto,« je na današnji novinarski konferenci na daljavo dejal, profesor za infekcijske bolezni na univerzi v Kobeju. Dejal je, da bi morali za izvedbo iger izpolniti dva pogoja. Prvi je nadzor nad covidom-19 na Japonskem, drugi pa nadzor nad boleznijo tudi drugod po svetu, ker bodo na igre prišli športniki in gostje iz najrazličnejših držav z vsega sveta.»Japonska bo bolezen morda naslednje poletje že nadzorovala. Ne verjamem pa, da bo tako povsod po svetu. Tako da sem zelo pesimističen glede izvedbe iger,« je dejal Iwata in podal možnost, kako bi se po njegovem mnenju tudi temu tveganju lahko izognili: »Morda bi bila rešitev povsem drugačna struktura iger, na primer z občutno manj udeleženci ali brez gledalcev.« Iwata je ob začetku koronakrize že močno kritiziral ravnanje japonskih oblasti pri potnikih s križarke, na kateri je bilo na koncu več kot 700 okuženih, 13 pa jih je umrlo. Prireditelji iger so pred kratkim priznali, da po enoletni prestavitvi nimajo novega načrta B, če Tokia 2020 ne bi bilo mogoče izvesti niti naslednje leto.