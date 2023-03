Je imel Rok Benkovič ježa, kačo ali škorpijona?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18. 3.): 1. B) Anže Semenič; 2. B) Ermin Šiljak; 3. C) Orlando.

1. Pred natanko 20 leti smo s finala sezone v smučarskih skokih iz Planice pisali o vzhajajočem upu Roku Benkoviču, ki je nato dejansko čez dve leti postal svetovni prvak. Zanimiv pa je bil takrat njegov vsakdan zunaj skakalnice, saj je imel doma, kot smo zapisali v Delu, nenavadnega hišnega ljubljenca Zorana. Za katero žival je šlo?

A) za ježa

B) za kačo

C) za škorpijona

2. Pri slovenski nogometni reprezentanci upajo, da bodo uspešno vstopili v nove kvalifikacije za euro 2024. Pred desetletjem, konec marca 2013, pa je bila naša vrsta po petih tekmah kvalifikacij za mundial 2014 prav na dnu lestvice, na kateri je bila na vrhu takrat Švica. Reprezentanco je s klopi vodil Srečko Katanec, kdo pa je bil kapetan moštva na igrišču?

A) Boštjan Cesar

B) Bojan Jokić

C) Mišo Brečko

3. Vroče je bilo pred 35 leti v polni dvorani na Kodeljevem, ko so rokometaši Slovana gostili ugledne tekmece iz Banjaluke. Slednji so ss veselili zmage s 25:21, levji delež sta k uspehu prispevala Slovenca. Iztok Puc je bil z 10 goli najučinkovitejši strelec pri moštvu Borca, tudi drugi rokometaš po številu golov (5) je bil iz Slovenije – kdo je bil to?