»Je kje kakšen virus, jaz ga ne vidim«

Ljubljana - Belorusija je edina od 54 članic Evropske nogometne zveze, kjer športna tekmovanja niso prekinjena zaradi pandemije koronavirusa. Verjetno je to tudi posledica avtoritarnega načina vodenja države; njen predsednik Aleksander Lukašenko, ki je na oblasti že 26 let, pravi: »Bolje je umreti na nogah, kot živeti na kolenih.«



Petinšestdesetletni Lukašenko je to izjavil v mikrofon državne televiziji po hokejski tekmi s prijatelji. Znano je namreč, da je predsednik velik ljubitelj igre na ledu in da ima osrednjo dvorano v glavnem mestu Minsku večkrat na teden rezervirano za treninge in tekme.



Tokratno je igral celo pred publiko na tribunah, ob navzočnosti medijev, po koncu pa so se tekmeci med seboj objemali in rokovali. Novinarki je poleg zdaj že legendarne izjave dejal, da je šport najboljše zdravilo za virus. »Jaz ne vidim nobenega virusa tu v dvorani. Ali ga vi vidite?« je pripomnil v intervjuju.

Vodka za pitje in umivanje

Lukašenko je že pred tem presenetil z izjavami oziroma razmišljanjem. Najprej je dejal naj gredo ljudje raje na polja, saj se približuje čas setev in drugih spomladanskih opravil, nato pa je prebivalcem Belorusije svetoval naj si roke umivajo z vodko in jo nato tudi spijejo. »Tako kot je treba vsak dan spiti med 40 in 50 mililitrov vodke, je za boj proti virusu dobro tudi dvakrat ali trikrat na teden obiskati savno,« je dejal Lukašenko.



Poleg nogometne lige s prisotnostjo gledalcev v Belorusijo normalno obratujejo izobraževalne ustanove, javni promet in vse trgovine. Trenutno je 100 okuženih s koronavirusom, umrl ni nihče.



V Belorusiji pri Meškovu iz Bresta igrata tudi slovenska rokometaša Jaka Malus in Simon Razgor, trener vratarjev je Rolando Pušnik, kot selektor ženske reprezentance pa deluje Tomaž Čater.