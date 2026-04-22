Je napočil čas za novo zmago Pije Babnik v evropski seriji?

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik z velikim optimizmom pričakuje tudi osmi turnir v letošnji evropski seriji (Let). Zadnji konec tedna je zasedla odlično peto mesto v Johannesburgu, karavana deklet pa ostaja v Južni Afriki, od četrtka do nedelje (23. do 26. aprila) bodo tekmovala v Cape Townu.

Pogleduje proti zmagi

»S petim mestom v Johannesburgu sem zelo zadovoljna. Igra je bila odlična in vesela sem, da se je ves trud, ki ga vseskozi vlagam, splačal. Igrišče mi je zelo ustrezalo, saj je bilo dovolj široko in malo daljše kot običajno, kar zelo ustreza moji igri. Vesela sem, da sem bila ponovno v boju za zmago zadnji dan turnirja, z malo več sreče bi bila tudi dosegljiva. Komaj že čakam naslednji turnir v Cape Townu,« je Pia Babnik sporočila med selitvijo na obalo Atlantskega oceana.

Tudi v Cape Townu bo Pia Babnik naskakovala najvišja mesta. FOTO: Aleš Babnik

Ljubljančanka je doslej v letošnji sezoni nastopila na šestih turnirjih evropske serije. Na uvodnem v Savdski Arabiji se ne uvrstila v rez (97. mesto), na štirih turnirjih v Avstraliji je prikazala precej boljšo formo (26., 6., 41. in 69. mesto), kot rečeno pa je bila odlična na prvem turnirju v Južni Afriki.

Prvič na igrišču Royal Cape Golf Club

Tokratni turnir v Cape Townu bo prvič v svoji bogati zgodovini potekal na igrišču Royal Cape Golf Club. Zgradili so ga leta 1885, leži v senci Table Mountain in velja za najstarejši golf klub v Južni Afriki. Nastopilo bo 120 igralk iz 35 držav. Tekmovale bodo na 72 luknjah za skupni nagradni sklad 350.000 evrov.

V šestih letošnjih nastopih v evropski seriji se je Ljubljančanka dvakrat uvrstila v TOP 10. FOTO: Aleš Babnik

Poleg 22-letne Babnikove bo nastopila vrsta zvezdnic, med njimi Francozinja Agathe Laisne – trenutno vodilna na lestvici Let – ter domača favoritinja Casandra Alexander. Južnoafričanka je prejšnji teden izgubila proti Laisne v končnici skupaj z Avstralko Kirsten Rudgeley, ki prav tako nastopa ta teden.

Na lestvici Let je Pia Babnik na 16. mestu med 139 golfistkami, članica Golf kluba Trnovo je v tem trenutku na 245. mestu Rolexove svetovne lestvice poklicnih golfistk.

Ane Belac ni na prvem majorju sezone

Druga slovenska profesionalka med golfistkami Ana Belac – tekmuje v elitni seriji LPGA, status pa ima tudi v Let – na svetovni lestvici zaseda 437. mesto.

Ana Belac se na zadnjem turnirju elitne serije LPGA v Kaliforniji ni uvrstila v rez. FOTO: Harry How Getty Images Via AFP

Najboljše igralke sveta ta konec tedna čaka obračun na prvem majorju sezone – Chevron Championship v Houstonu z nagradnim skaldom 7,7 milijona evrov.

Na tem turnirju, takrat sicer v Kaliforniji, je Babnikova leta 2022 osvojila celo 3. mesto, kar je njen največji uspeh doslej v karavani profesionalne golfistke.

Belac tam ne bo nastopila, zadnji konec tedna se ni uvrstila v rez turnirja LPGA v Kaliforniji.