Je napočil čas za novo zmago Pije Babnik v evropski seriji?

Najboljša slovenska golfistka stopnjuje svojo formo, ta konec tedna tekmuje na turnirju Let v Cape Townu.
Pia Babnik je že spoznala najstarejše golf igrišče v Južni Afriki. FOTO: Aleš Babnik
Rok Tamše
22. 4. 2026 | 15:15
22. 4. 2026 | 15:33
3:20
Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik z velikim optimizmom pričakuje tudi osmi turnir v letošnji evropski seriji (Let). Zadnji konec tedna je zasedla odlično peto mesto v Johannesburgu, karavana deklet pa ostaja v Južni Afriki, od četrtka do nedelje (23. do 26. aprila) bodo tekmovala v Cape Townu.

Pogleduje proti zmagi

»S petim mestom v Johannesburgu sem zelo zadovoljna. Igra je bila odlična in vesela sem, da se je ves trud, ki ga vseskozi vlagam, splačal. Igrišče mi je zelo ustrezalo, saj je bilo dovolj široko in malo daljše kot običajno, kar zelo ustreza moji igri. Vesela sem, da sem bila ponovno v boju za zmago zadnji dan turnirja, z malo več sreče bi bila tudi dosegljiva. Komaj že čakam naslednji turnir v Cape Townu,« je Pia Babnik sporočila med selitvijo na obalo Atlantskega oceana.

Tudi v Cape Townu bo Pia Babnik naskakovala najvišja mesta. FOTO: Aleš Babnik
Tudi v Cape Townu bo Pia Babnik naskakovala najvišja mesta. FOTO: Aleš Babnik

Ljubljančanka je doslej v letošnji sezoni nastopila na šestih turnirjih evropske serije. Na uvodnem v Savdski Arabiji se ne uvrstila v rez (97. mesto), na štirih turnirjih v Avstraliji je prikazala precej boljšo formo (26., 6., 41. in 69. mesto), kot rečeno pa je bila odlična na prvem turnirju v Južni Afriki.

Prvič na igrišču Royal Cape Golf Club

Tokratni turnir v Cape Townu bo prvič v svoji bogati zgodovini potekal na igrišču Royal Cape Golf Club. Zgradili so ga leta 1885, leži v senci Table Mountain in velja za najstarejši golf klub v Južni Afriki. Nastopilo bo 120 igralk iz 35 držav. Tekmovale bodo na 72 luknjah za skupni nagradni sklad 350.000 evrov.

V šestih letošnjih nastopih v evropski seriji se je Ljubljančanka dvakrat uvrstila v TOP 10. FOTO: Aleš Babnik
V šestih letošnjih nastopih v evropski seriji se je Ljubljančanka dvakrat uvrstila v TOP 10. FOTO: Aleš Babnik

Poleg 22-letne Babnikove bo nastopila vrsta zvezdnic, med njimi Francozinja Agathe Laisne – trenutno vodilna na lestvici Let – ter domača favoritinja Casandra Alexander. Južnoafričanka je prejšnji teden izgubila proti Laisne v končnici skupaj z Avstralko Kirsten Rudgeley, ki prav tako nastopa ta teden.

Na lestvici Let je Pia Babnik na 16. mestu med 139 golfistkami, članica Golf kluba Trnovo je v tem trenutku na 245. mestu Rolexove svetovne lestvice poklicnih golfistk.

Ane Belac ni na prvem majorju sezone

Druga slovenska profesionalka med golfistkami Ana Belac – tekmuje v elitni seriji LPGA, status pa ima tudi v Let – na svetovni lestvici zaseda 437. mesto.

Ana Belac se na zadnjem turnirju elitne serije LPGA v Kaliforniji ni uvrstila v rez. FOTO: Harry How Getty Images Via AFP
Ana Belac se na zadnjem turnirju elitne serije LPGA v Kaliforniji ni uvrstila v rez. FOTO: Harry How Getty Images Via AFP

Najboljše igralke sveta ta konec tedna čaka obračun na prvem majorju sezone – Chevron Championship v Houstonu z nagradnim skaldom 7,7 milijona evrov.

Na tem turnirju, takrat sicer v Kaliforniji, je Babnikova leta 2022 osvojila celo 3. mesto, kar je njen največji uspeh doslej v karavani profesionalne golfistke.

Belac tam ne bo nastopila, zadnji konec tedna se ni uvrstila v rez turnirja LPGA v Kaliforniji.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Golf

Odličen rezultat Babnikove: Trdo delo se obrestuje

Za Pio Babnik je bil v Južni Afriki 104. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter devetnajst uvrstitev med prvih deset.
19. 4. 2026 | 18:49
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik v Avstraliji ohranja konstantno formo

Slovenska golfistka je na turnirju evropske serije zasedla 41. mesto.
Rok Tamše 16. 3. 2026 | 11:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik prvič v letošnji sezoni v TOP 10

Slovenska golfistka je na turnirju evropske serije v Avstraliji zasedla 6. mesto.
Rok Tamše 8. 3. 2026 | 10:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Ana Belac odlično začela sezono »tam spodaj«

Na drugem turnirju evropske serije v Avstraliji je Ana Belac zasedla 8. mesto, Pia Babnik je bila 26.
2. 3. 2026 | 11:10
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

SDS s partnerji že nadzira hram demokracije

Koalicijska mreža prvaka SDS Janeza Janše je že prevzela vse ključne položaje v zakonodajni veji oblasti.
Uroš Esih 21. 4. 2026 | 18:35
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Festival sprenevedanja Janše in partnerjev

Še pred ustoličenjem bo Janša užival v spoznanju, da si je predsednik relativne zmagovalke volitev Robert Golob polomil zobe.
Uroš Esih 21. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravstveni absentizem

Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Stevanović rine iz ene spodobnosti v drugo

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometni večer

Odlična sreda: Jaka Bijol želi mir, City pa seje paniko

Sredin večer prinaša šest tekem z velikim tekmovalnim pomenom. V Angliji se odloča v boju za naslov in obstanek, v Italiji in Nemčiji pa za finale pokala.
22. 4. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Gospodarske napovedi

Pred nemško vlado vse težji časi

Nemška rast bo pol nižja, v koaliciji vre zaradi predlaganih reform. Plinske elektrarne rešujejo omrežje, a so razjezile SPD in podpornike zelenega prehoda.
Barbara Zimic 22. 4. 2026 | 16:40
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Valonska puščica

Lani gledalec, letos zmagovalec: Paul Seixas je Pogačarju vrgel rokavico

Francoski kolesarski super talent Paul Seixas je postal najmlajši zmagovalec Valonske puščice, potem ko je na slovitem zidu opravil s tekmeci.
22. 4. 2026 | 16:39
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Svoboda se je umaknila, SDS vložila spremembe zakona o vladi

Vložitelji predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14, pod spremembe zakona so podpisani le poslanci SDS.
Peter Zalokar 22. 4. 2026 | 16:13
Preberite več
