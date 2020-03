Jean Todt bo imel več vpliva

London - Vodstvo tekmovanja v formuli 1 je sporočilo, da je zaradi krize, ki jo je tudi v to športno panogo prinesla pandemija novega koronavirusa, nekoliko spremenilo postopek spremembe pravil. Po novem bo tako za uveljavljanje novosti v tej sezoni dovolj 60-odstotna podpora ekip.



Novosti gre pričakovati tudi pri morebitnih spremembah koledarja dirk formule 1. Ta trenutno predvideva, da se bo sezona začela junija z dirko v Kanadi, če pa bo še prihajalo do sprememb, zanje ne bo več treba dobiti soglasja ekip.



V teh posebnih časih pa bo, kot je sporočila krovna zveza, možno uveljavljati tudi nekatere spremembe pravil tekmovanja za aktualno sezono. Za takšne posege v pravila so doslej potrebovali popolno soglasje, saj so se morala strinjati vsa moštva. V krizi bo ta odstotek manjši, pravila bodo lahko spreminjali že s 60-odstotno podporo, kar v praksi pomeni, da jih mora podpreti šest moštev. Obenem bo imel zaradi kriznih časov več vpliva v formuli 1 predsednik krovne zveze Jean Todt, napovedane spremembe oziroma lažjo pot do sprememb pravil pa mora sicer še potrditi tudi svet za motošport pri mednarodni zvezi.