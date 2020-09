FOTO:Jerry Jones spravi v žep tudi Dončićevega šefa

Kar nekaj bogatih lastnikov moštev v NFL goji pristne odnose s predsednikom Donaldom Trumpom in zato se ne gre čuditi, da se liga ameriškega nogometa podobno kot on komaj kaj zmeni za pandemijo covida-19. Pritrjujejo ji številke, še močneje se utrjuje kot najdobičkonosnejše tekmovanje na svetu.S tekmo med Kansas City Chiefs in Houston Texans, ki so jo s 34:20 dobili branilci naslova iz Missourija, se je začela sezona 2020 v NFL. Ostale tekme bodo v nedeljo. Glavni zvezdnik Kansasa je Patrick Mahomes, ki je 6. julija, torej sredi pandemije, podpisal 12-letno pogodbo, ki bi mu z vsemi bonusi lahko navrgla 503 milijone dolarjev. To je ...