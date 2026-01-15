Jeseničani skoraj presenetili Ljubljančane

Hokejisti Olimpije so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Jesenice s 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). Povedli so z 2:0 v zmagah, ekipi v finalu igrata na tri zmage. Naslednja, morda že odločilna tekma bo v Ljubljani v soboto, 17. januarja.

Prvo tekmo so v torek v Ljubljani dobili zeleno-beli s 5:0. A na današnji drugi so se na gostovanju v Podmežakli morali bistveno bolj potruditi, da so prišli do vodstva z 2:0, s katerim imajo v rokah zaključni plošček za skupno slavje že na naslednji tekmi čez dva dni v Tivoliju.

Če po tretji tekmi v Ljubljani finale še ne bo odločen, bo četrta tekma 19. januarja v Podmežakli, morebitna peta pa 21. januarja v Tivoliju.

V finalu lanske sezone, ko so igrali le na dve zmagi, so Ljubljančani dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.