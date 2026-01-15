  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Jeseničani skoraj presenetili Ljubljančane

    Hokejisti ljubljanske Olimpije so tudi na drugi tekmi državnega prvenstva v hokeju premagali večne tekmece iz Jesenic, ki pa so bili blizu senzacionalni zmagi.
    Hokejisti ljubljanske Olimpije se približujejo novemu naslovu slovenskih prvakov. FOTO: Domen Jančič/HK Olimpija
    Hokejisti ljubljanske Olimpije se približujejo novemu naslovu slovenskih prvakov. FOTO: Domen Jančič/HK Olimpija
    M. Ru., STA
    15. 1. 2026 | 21:22
    15. 1. 2026 | 21:37
    1:36
    Hokejisti Olimpije so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Jesenice s 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). Povedli so z 2:0 v zmagah, ekipi v finalu igrata na tri zmage. Naslednja, morda že odločilna tekma bo v Ljubljani v soboto, 17. januarja.

    Zmaji na ledu ubranili domačo trdnjavo

    Prvo tekmo so v torek v Ljubljani dobili zeleno-beli s 5:0. A na današnji drugi so se na gostovanju v Podmežakli morali bistveno bolj potruditi, da so prišli do vodstva z 2:0, s katerim imajo v rokah zaključni plošček za skupno slavje že na naslednji tekmi čez dva dni v Tivoliju.

    Če po tretji tekmi v Ljubljani finale še ne bo odločen, bo četrta tekma 19. januarja v Podmežakli, morebitna peta pa 21. januarja v Tivoliju.

    V finalu lanske sezone, ko so igrali le na dve zmagi, so Ljubljančani dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.

    hokejHK OlimpijaHK Jesenice

