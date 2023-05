Jorgić niza zmage, že jutri v boj za četrtfinale

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić na svetovnem prvenstvu v južnoafriškem Durbanu nadaljuje serijo zmag. Francoza Alexisa Lebruna, 18. igralca sveta, je ugnal gladko s 4:0 (8, 7, 4, 10) in se uvrstil v osmino finala, med 16 najboljših igralcev sveta. S tem je izpolnil osnovni cilj, seveda pa si želi še več.

Za to pa bo moral premagati boljšega na lestvici mednarodne zveze, njegov tekmec bo peti igralec sveta, Kitajec Liang Jinkun, ki je imel z Angležem Paulom Drinkhallom nekaj težav, a na koncu zmagal s 4:1. Slovenec se je s Kitajcem pomeril na zadnjem turnirju prvakov v Macau in ga premagal s 3:2. Dvoboj z Jinkunom bo na sporedu že jutri ob 12.20.

Hrastničan, 12. igralec sveta, se doslej med posamezniki z 19-letnim Lebrunom ni pomeril še nikoli. A vedel je, da zna biti še kako nevaren, zato je bil za razliko od prvih dveh dvobojev motiviran in zbran že od samega začetka. Z odličnimi servisi tekmecu ni dovolil nobene možnosti, do zadnjega trenutka tudi nobene večje serije točk.

Z menjavami ritma strl Francoza

Nekaj težav je imel le na samem zaključku četrtega niza, ko je Francoz ubranil štiri zaključne žoge. A Slovenca to ni zmedlo, osvojil je naslednji dve točki in se z glasnimi vzkliki veselil zmage.

"Vedel sem, da je močan, da ga ne smem spustiti v njegov ritem. Z menjavami načina igre, malo sem bil agresiven in tudi malo pasiven, mi je to tudi uspelo, tako da sem zelo vesel," je za organizatorje, ki jih je zanimalo tudi njegovo udejstvovanje v slovenski policiji in tudi njegova zbirka športnih copat, dejal Jorgić.

Jorgić je na svetovnem prvenstvu edini preostali slovenski predstavnik.