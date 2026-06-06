Jorgić po velikem preobratu do polfinala v Skopju

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, 15. igralec sveta, se je na turnirju WTT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. Hrastničan je v četrtfinalu po zahtevnem začetku in napetem preobratu s 3:1 premagal Belgijca Adriena Rassenfosseja, 62. igralca sveta.

Rešil tri zaključne žoge

Jorgić, ki je lani v Skopju igral v finalu, dvoboja ni začel po željah. Prvi niz je izgubil s 6:11, tudi v drugem pa se je znašel v zelo zahtevnem položaju. Čeprav je vodil s 7:3, je Belgijec osvojil sedem zaporednih točk in si priigral tri zaključne žoge. Takrat pa je Slovenec pokazal mirne živce: dobil je pet točk zapored in niz obrnil v svojo korist z 12:10.

Preobrat mu je dal krila

Dramatično dobljen drugi niz je Slovencu prinesel psihološko prednost, ki jo je znal izkoristiti. V tretjem nizu je bil bolj zbran in prepričljiv ter ga dobil z 11:7.

Napeto je bilo tudi v četrtem nizu. Jorgić je pri vodstvu z 10:8 zapravil dve zaključni žogi, nato še dve, a ostal dovolj miren. Peto priložnost za zmago je vendarle izkoristil, niz dobil s 14:12 in si zagotovil mesto med najboljšimi štirimi.

Zahtevni polfinale

V polfinalu se bo pomeril z neugodnim Švedom Antonom Kallbergom, ki je v četrtfinalu gladko ugnal Južnkorejca Park Guhyeona.

Jorgić pa pred polfinalom posameznikov ne bo imel veliko časa za počitek. Še pred poznopopoldanskim obračunom ga čaka tudi polfinale dvojic, v katerem bo nastopil skupaj z Denijem Kožulom. Slovenca, ki sta lani v Skopju izpadla prav v polfinalu, se bosta pomerila s Francozoma Flavienom Cotonom in Simonom Gauzyjem.