Jorgić se iz Pekinga vrača nezadovoljen, v Stožicah želi popraviti vtis

Ljubljana bo od nedelje do 18. oktobra gostila evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenske barve bo na domačem prvenstvu zastopala 12-članska reprezentanca, ki se je danes predstavila v dvorani Stožice. Ta bo gostila vse dvoboje najboljših namiznoteniških igralcev in igralk stare celine.

Po besedah predsednika Namiznoteniške zveze Slovenije Tomaža Kralja so v Sloveniji hvaležni, da so dobili priložnost za organizacijo tako velikega tekmovanja.

»Mislim, da je evropsko prvenstvo samo nadgradnja vseh turnirjev, ki smo jih v teh letih organizirali v Sloveniji, od tekmovanj za najmlajše do turnirjev WTT Feeder in v zadnjih letih serije Star Contender,« je dejal prvi mož zveze.

Obenem gre za priložnost, da sedanja generacija slovenskih namiznoteniških igralcev in igralk nastopi pred domačimi navijači v konkurenci najboljših iz Evrope. V moški konkurenci bo nastopilo vseh 32 najboljših igralcev z evropske lestvice, v ženski pa 30 od 32 najboljših tekmovalk, je poudaril Kralj.

Jorgić želi popraviti vtis po Pekingu

Prvi adut Slovenije pred domačimi gledalci bo trenutno 12. igralec sveta in četrtouvrščeni na evropski jakostni lestvici Darko Jorgić. V moški reprezentanci, ki jo vodi Matej Mamut, bodo nastopili še Deni Kožul, Peter Hribar, Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski.

Na današnji novinarski konferenci sicer ni bilo obeh najboljših Slovencev Jorgića in Kožula, ki se vračata v domovino po nastopu na močnem turnirju v Pekingu.

Jorgić je v izjavi za organizatorje dejal, da se veseli vrnitve v domovino, kjer si želi popraviti vtis po nezadovoljstvu z nastopom v kitajski prestolnici.

»Vesel sem, da smo lahko organizirali tako velik turnir. Iskreno upam, da nas bo publika prišla podpirat v velikem številu, mi pa bomo poskušali doseči čim boljše rezultate,« je dejal.

»Razlike v posamični konkurenci so minimalne, zato mislim, da bi to lahko bilo celo eno najboljših evropskih prvenstev doslej,« je še ocenil Jorgić, ki se nadeja ugodnega žreba.

Veliko si obeta tudi od nastopa v dvojicah s Kožulom. »V zadnjem obdobju sva prikazala dobre igre. Z dobro formo in ugodnim žrebom lahko prideva daleč.«

Tokićeva si ne želi nalagati dodatnega pritiska

V ženski konkurenci bo med Slovenkami z najboljšim izhodiščem prvenstvo začela Sara Tokić, ki je letos na evropskem prvenstvu do 21 let v Romuniji osvojila kar tri kolajne, med njimi srebrno med posameznicami. Prav zaradi njenega uspeha bo imela slovenska ženska reprezentanca na domačem prvenstvu eno predstavnico več.

Ob Tokićevi bodo pod vodstvom selektorice Vesne Ojsteršek nastopile še Ana Tofant, Katarina Stražar, Lara Opeka, Tjaša Novak, Lea Paulin in Laura Rahotin Pavič.

Ojsterškova, zadnja slovenska dobitnica posamične kolajne na članskem evropskem prvenstvu, ki je na tekmovanjih stare celine skupno osvojila šest odličij, si želi čim prej dobiti naslednico. »Če bi se to zgodilo na domačem terenu, bi bilo še toliko bolje,« je dejala.

Prvi cilj slovenske ženske reprezentance bo preboj skozi kvalifikacije v glavni žreb, tako med posameznicami kot v dvojicah in mešanih dvojicah. Kvalifikacijski boji se bodo začeli v nedeljo.

Tokićeva si kljub izjemni priložnosti nastopa pred domačimi gledalci ne želi nalagati dodatnega pritiska.

»Za začetek bi se rada prebila iz skupine, čeprav se zavedam, da bo to zahtevno. Nadejam se močne podpore domačih navijačev. Je pa res, da se bom morala soočiti tudi s pritiskom, ki ga to prinaša. Želim si predvsem prikazati svojo najboljšo igro,« je dejala Primorka.

Slovenski tekmovalci bodo nasprotnike dobili na sobotnem uradnem žrebu.