Jorgić slabo začel leto v Dohi

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil v prvem krogu uvodnega letošnjega turnirja WTT Star Champions v Dohi. Premagal ga je Nemec Benedikt Duda s 3:0 (8, 10, 9). V Dohi je na turnirju z nagradnim skladom pol milijona dolarjev razen Kitajca Wanga Chuqina vsa svetovna smetana.

Hrastničan Jorgić, trenutno 14. igralec sveta, je v drugem nizu s štirimi zaporednimi točkami prišel do vodstva z 8:5, a je Duda izenačil in prvi prišel do zaključne žogice. V tretjem nizu je Jorgić zadnjič vodil s 7:6, s tremi zaporednimi točkami pa je Nemec povedel z 9:7, vodstva pa ni več izpustil iz rok.