Jorgić tudi prek druge ovire

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je dobil tudi drugi dvoboj na turnirju Europa Smash v Malmöju na Švedsekm. S 3:1 (-6, 6, 4, 8) je premagal luksemburškega kvalifikanta Luko Mladenovića.

Hrastničan je imel v zadnjem času veliko težav z bolečinami v hrbtenici, a fizioterapevt ga je vendarle pripravil, da je lahko odpotoval na močan turnir na jug Švedske. Tudi v drugem krogu je Hrastničan vse težave premagal.

V uvodnem nizu je Mladenović, 137. na jakostni lestvici, potrdil, da ob dobrem dnevu lahko preseneti vsakega tekmeca. Po zaostanku z 0:2 je obrnil potek z delnim izidom 8:1 ter niz mirno pripeljal do konca. Slovenski olimpijec se je le zbral in v drugem nizu povedel s 5:0 in z 9:1. V tretjem je bil izid izenačen do 4:4, nato je točke zbiral le še Jorgić. Ko je Jorgić v četrtem nizu povedel z 9:5, je bilo jasno, da zmage ne bo več izpustil iz rok in po slabih 24 minutah je bilo dvoboja konec.

V prvem kolu je sedmopostavljeni Jorgić s 3:1 (-9, 9, 6, 13) premagal Tajvanca Feng Yi-Hsina, 48. igralca sveta. Naslednji Jorgićev tekmec bo 25. igralec sveta Japonec Shunsuke Togami, ki na Švedskem še ni oddal niza.

V kvalifikacijah Malmöja je nastopil tudi Deni Kožul, v prvem kolu ga je s 3:2 izločil Eduard Ionescu.