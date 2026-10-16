Jorgić v boj za četrfinale: Kakorkoli obrnemo, moral bom igrati bolje kot doslej

Šesti tekmovalni dan evropskega prvenstva v Stožicah bo slovenski vrhunec ponudil ob 17.50, ko bo Darko Jorgić za preboj med najboljših osem igral proti Francozu Leu De Nodrestu.

Četrti nosilec turnirja se je do osmine finala prebil po dveh pravih trilerjih. Tako v prvem kot drugem krogu je za zmago potreboval vseh sedem nizov, zdaj pa ga čaka 26-letni Francoz, ki na prvenstvu nastopa prvič.

»Francoza De Nodresta poznam iz Bundeslige. Tam sicer nisem igral proti njemu, sem pa gledal njegove dvoboje in ga taktično analiziral. Kakorkoli obrnemo, bom moral odigrati bolje kot na prvih dveh dvobojih. Moral bom najti svojo igro in pravi ritem od prve točke naprej,« pred obračunom pravi Jorgić.

»Komaj čakam ta obračun«

Jorgić in De Nodrest sta se v preteklosti že srečala, vendar njun zadnji medsebojni dvoboj sega približno desetletje nazaj.

»De Nodrest je moja generacija. Verjetno sva nazadnje igrala pred desetimi leti. Nekaj časa ga ni bilo v reprezentanci, glede na to, da imajo Francozi res kopico dobrih igralcev. Zdaj se je prebil med pet ali šest najboljših in prvič igra na evropskem prvenstvu,« je pojasnil Hrastničan.

Francoz je v prvem krogu s 4:1 izločil 24. nosilca Belgijca Adriena Rassenfosseja, nato pa po sedmih nizih s 4:3 še Slovaka Yanga Wanga.

Jorgić je medtem v obeh dosedanjih posamičnih obračunih potreboval sedem nizov. Najprej je s 4:3 premagal Španca Diega Lilla, v četrtek pa je po zaostanku z 0:2 in 2:3 obrnil še dvoboj proti Poljaku Milošu Redzimskemu.

»Dal bom svoj maksimum. Podpora, ki jo dobivam s tribun, vliva še boljši občutek. Uživam ob glasnem navijanju in komaj čakam ta obračun,« je dodal Jorgić.

Popoldne bo pred dvobojem treniral v pomožni dvorani z Denijem Kožulom, ob 17:50 uri pa bo šlo zares, tudi s prenosom na TV Slovenija 2.

V dvojicah že znani finalisti

Dopoldanski del šestega tekmovalnega dne je že ponudil polfinalne obračune dvojic.

V moški konkurenci sta si finale brez izgubljenega niza priigrala oba para. Šveda Kristian Karlsson in Anton Kallberg sta s 3:0 premagala Moldavca Vladislava Ursuja in Andreia Putuntico, francoska brata Felix in Alexis Lebrun pa sta z enakim izidom odpravila rojaka Estebana Dorra in Floriana Bourrassauda.

Finale moških dvojic bo v soboto ob 19.30.

Več dela sta imeli Poljakinji Zuzanna Wielgos in Anna Brzyska, ki sta po petih nizih premagali drugi nosilki, Nemki Nino Mittelham in Annett Kaufmann.

Za presenečenje sta v drugem polfinalu poskrbeli Natalia Bajor in Tatiana Kukulkova. Poljsko-slovaška naveza je s 3:0 izločila prvi nosilki, Romunki Bernadette Szocs in Elizabeto Samara.

Finale ženskih dvojic bo v soboto ob 20.15.

Zvečer finale mešanih dvojic

Prve evropske prvake bodo v Stožicah sicer okronali že danes.

Ob 20.15 se bodo v finalu mešanih dvojic tore pomerili Nemca Benedikt Duda in Nina Mittelham ter Francoza Alexis Lebrun in Charlotte Lutz. Francoska naveza je v polfinalu po petih nizih premagala Šveda Kristiana Karlssona in Christino Kallberg, Nemca pa sta s 3:0 odpravila Romuna Eduarda Ionescuja in Bernadette Szocs.