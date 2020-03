Jorgič v Hrastniku čaka na nadaljevanje sezone

Ljubljana



Dnevi minevajo počasi

Marljiv ob padcih

Letošnja sezona je njegova najboljša. FOTO: Drago Perko

Zanimanje iz Rusije, Poljske

- Najvišjeuvrščeni slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici, trenutno je na 33. mestu, je tako kot številni drugi športniki na prisilnem dopustu. Tudi sam je z olajšanjem sprejel novico, da bodo olimpijske igre v Tokiu, kamor se je uvrstil s slovensko reprezentanco, preložene, še vedno pa ne ve, kdaj se bo sezona nadaljevala. V klubskem tekmovanju ga čaka še končnica nemškega prvenstva in polfinale v ligi prvakov.Svoj zadnji nastop v nemški bundesligi, v kateri je s Saarbrücknom na prvem mestu, je imel 8. marca. V njem je Saarbücken s 3:0 premagal ekipo Bad Königshofen, Jorgič pa je s 3:1 ugnal Hrvata. Pred njim je bil le še zadnji krog rednega dela tekmovanja in končnica. Medtem ko zadnjega kroga v Nemčiji ne bodo odigrali, saj so znane vse štiri ekipe, ki so se uvrstile v končnico, je slednja tudi vprašljiva.»Trenutno sem doma v Hrastniku. Kdaj bomo v bundesligi nadaljevali s končnico, ne ve nihče. Možno je, da do nje sploh ne bo prišlo. Tudi polfinale lige prvakov, kjer se bi morali pomeriti z rusko ekipo Fakel Gazprom Orenburg je prestavljeno. Vsi čakamo, da se položaj izboljša, potem pa bomo videli, kako bo z nadaljevanjem sezone,« je v varnem zavetju svojega doma povedal 21-letni Hrastničan, ki odkrito priznava, da mu dnevi karantene minevajo počasi.»Ker v dvorano ne morem, skušam čim več delati na telesni pripravljenosti. Veliko tečem in hodim v hribe, kjer ni veliko ljudi ali pa delam vaje za moč. Mi pa dnevi minevajo zelo počasi, navajen sem nekakšnega tempa, zdaj pa se je vse zelo umirilo. Še dobro, da sem z družino, da sem vsaj v domačem okolju.«V teh dneh bi moralo po koledarju v Busanu potekati svetovno ekipno prvenstvo, ki pa je bilo že konec februarja preloženo med 21. in 28. junijem. Za zdaj je sicer še v koledarju, najverjetneje pa bo vodstvo ITTF še enkrat določilo nov datum. Zato pa so dokončno odpovedane olimpijske igre, ki bodo šele prihodnje leto.»Tako je tudi najbolj pametno, kajti v tem trenutku položaj ni povsod enak. Medtem ko nekje že lahko trenirajo, je v večjem delu sveta šele zdaj položaj glede koronavirusa najhujši. Trenutno so v ospredju druge zadeve, ki so pomembnejše od namiznega tenisa. Mislim, da je kar prav, da bodo olimpijske igre šele prihodnje leto. Verjetno se bo sezona nadaljevala junija, le bodo razmere takrat že v redu. Videli bomo, kakšen bo koledar, zagotovo pa bo program zelo natrpan.«Do prekinitve sezone je Jorgič nanizal vrsto odličnih rezultatov. Čeprav smo šele v prvi tretjini leta, v zadnjih dobrih 14 dneh pa ni bilo nobenih tekmovanj, je nanizal celo vrsto odličnih rezultatov. Predvsem velja omeniti uspeh v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah in drugo mesto na evropskem Top 16. V zadnjem času gre krivulja odličnih rezultatov navzgor, vendar so bili pred tem tudi manjši padci, ki pa ga niso zaustavili. Nasprotno, dali so mu več poleta.»Mislim, da je bila letošnja sezona do prekinitve resnično moja najboljša. Upam da to niso bili zadnji dobri rezultati, ki sem jih dosegel, in da bodo v prihodnje še boljši. Seveda so bili vmes tudi padci, toda v športu je to normalno. Tega se zavedamo vsi športniki, ko so padci, je treba še bolj marljivo trenirati.Tako je bilo tudi pri meni. Tudi ko je bila manjša kriza, sem ostal miren in treniral naprej, kar se je na koncu obrestovalo. Vedel sem, da potrebujem le nekaj zmag, da bo glava spet na pravem mestu. Toda samo s tem se ne smem zadovoljiti,« je odločen mladenič, ki je v mlajših kategorijah pridno zbiral kolajne na mladinskih evropskih prvenstvih.Do prve je prišel leta 2015, ko je bil v Bratislavi tretji v posamični kategoriji, zpa sta v dvojicah posegla celo po zlati kolajni. Leto dni pozneje je bil s Srbkinjotretji na mladinskem svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Bronasto kolajno je osvojil tudi s člansko izbrano vrsto na evropskem prvenstvu v Luksemburgu leta 2017, s tretjim mestom pa se je moral zadovoljiti tudi na mladinskem evropskem prvenstvu do 21 let v Sočiju.Tudi leto 2018 je bilo zanj izredno uspešno, saj je bil sredozemski prvak v posamični konkurenci in z ekipo, v kateri sta bila šein Kožul, lani pa je bil stretji v dvojicah na evropskem prvenstvu do 21 let v Belorusiji. Zato ni čudno, da ima že zdaj, ko klubske sezone še ni konec, veliko ponudb.»V prihodnji sezoni zagotovo še ostajam v Saarbrücknu, saj imam z njim še enoletno pogodbo. Kako bo v prihodnje, ne vem. V klubu si želijo, da bi ostal, vendar imam še nekaj ponudb. Gre za klube iz Rusije in Poljske. Bomo videli, kaj bo zame najbolj ugodno, toda v tem trenutku si želim le, da bi bili vsi zdravi in da čim prej mine ta kriza okoli koronavirusa.«