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Drugo

Jorgić z jeklenimi živci do lovorike

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je v svojo korist odločil turnir WTT Contender v Skopju.
Darko Jorgić je v svojo korist odločil turnir v Skopju. FOTO: Črt Piksi/Delo
Galerija
Darko Jorgić je v svojo korist odločil turnir v Skopju. FOTO: Črt Piksi/Delo
M. Š., STA
7. 6. 2026 | 21:13
3:34
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Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagovalec turnirja WTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu s 3:1 (-3, 14, 12, -8, 8) ugnal šestega nosilca, Američana Kanaka Jhaja. Za 27-letnega Hrastničana je to po Limi 2024 druga lovorika in tretji finale v tem tekmovanju.

Slovenski as je tokrat pokazal jeklene živce. Pravzaprav ves turnir se je po slabem prvem nizu in zaostanku reševal z mirno igro v končnicah. Zaključni dvoboj glede tega ni bil izjema. V uvodnem nizu ni našel svoje igre, osvojil je le tri točke, na robu poraza pa je bil tudi v drugem. Zaostajal je z 8:10. V podaljšku je rešil še eno zaključno točko in dobil niz s 16:14.

Tretjega je začel z zaostankom 1:5, a je hitro izničil razliko. V zaključku je spet ubranil zaključno žogo Američana, niz pa se je končal z njegovo zmago s 14:12. Mnogi so bili prepričani, da se bo Jha po dveh tako izgubljenih nizih vdal, vendar so se zmotili. Četrti niz je spet dobil, tako da je o zmagovalcu odločal zadnji. Jorgić ga je začel z vodstvom 4:2, toda hitro predal pobudo tekmecu, ki je še vodil z 8:7. A nato do konca tekme ni več osvojil točke.

Zelo zahteven obračun od začetka do konca

»Vsekakor je bil to zelo zahteven obračun od začetka do konca. Nasprotnik je na začetku prevladoval, nato pa mi je uspelo narediti preobrat. Na koncu je šlo za zelo pametno taktično igro. Jha je izjemno zahteven tekmec, proti kateremu moraš biti stoodstotno osredotočen od prve do zadnje točke. Ne smeš mu podariti ničesar. To je moja druga lovorika in res sem vesel ter ponosen. Takšno zmago sem potreboval za samozavest in komaj čakam naslednje turnirje. Čakajo me Zagreb, Ljubljana in Smash, kjer branim veliko točk. S takšno igro lahko presenetim tudi samega sebe in verjamem, da lahko premagam vsakega igralca,« je poudaril Jorgić.

V Skopju mu ni uspelo osvojiti dvojne krone. Skupaj z Denijem Kožulom, ki je med posamezniki v prvem krogu po hudem boju izgubil prav proti Jhaju, sta se uvrstila v finale, toda v njem sta morala priznati premoč prvima nosilcema, Južnokorejcema Ohu Jungsungu in Limu Yonghoonu.

Slovenca sta se sicer favoriziranima tekmecema dobro upirala. V prvem nizu sta imela celo zaključno žogico, a sta izgubila z 10:12. Tudi drugi niz je bil izenačen vse do konca (9:11), v tretjem pa sta naša igralca nekoliko popustila in osvojila le pet točk.

Jorgićeve dobre igre so odličen obet pred domačim turnirjem v Ljubljani, ki se bo začel 16. junija. Ta je še višje kategorije, kot je bil v Skopju.

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