Jorgić zanesljivo premagal Kitajca

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je dobro začel turnir WTT Contender v Maskatu, kjer je petopostavljeni nosilec. V uvodnem krogu je s 3:0 (8, 7, 6) premagal Kitajca Xuja Feija, njegov tekmec v drugem krogu pa bo jutri še en kvalifikant, Indijec Manush Shah.

Jorgiću je žreb v Maskatu namenil Xuja Feija, 45. igralca sveta, ki se je na turnir uvrstil skozi kvalifikacije. V vseh treh nizih je Darko praktično vodil od začetka in niti enkrat ni zašel v resnejše težave. »Vedno je lepo premagati kitajskega igralca, še zlasti zato, ker me je predlani v Dohi premagal v prvem krogu, tako da sem imel z njim negativne izkušnje. Skušal sem se čim bolj taktično pripraviti za njegovo igro, ves čas sem vedel, kaj lahko pričakujem od njega. Dobro sem udarjal žogice in res sem vesel današnje zmage,« je povedal Jorgić in svoj pogled usmeril proti jutrišnjemu dvoboju.

»V drugem krogu me čaka Shah, s katerim sva se v Maskatu pomerila že novembra, ko je bilo 3:0 zame. A danes je bil zelo prepričljiv. Osebno sem v drugem krogu pričakoval Kua Guan-Honga, vendar je Shah igral vrhunsko, tako da bom moral še dvigniti raven igre, igrati pametno, da se prebijem do četrtfinala. Za zdaj igram dobro, počutim se dobro, toda jutri je nova tekma,« je dodal Jorgić, ki je 15. na svetovni lestvici, levoroki Indijec pa je na 69. mestu. Ta je po uspešnih kvalifikacijah v prvem krogu s 3:0 (6, 6, 5) nadigral 17-letnega Tajvanca Kua Guan-Honga.

Če bo Jorgić dobil tudi drugi dvoboj, bo v četrtfinalu najverjetneje njegov tekmec drugi igralec sveta in prvi nosilec turnirja, Kitajec Lin Shidong.