Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je turnir serije WTT Star Contender v Maskatu končal že po svojem prvem nastopu. Prvi nosilec je v šestnajstini finala proti komaj 18-letnemu kitajskemu kvalifikantu Sun Yangu, 228. igralcu sveta, izgubil z 1:3 (-11, -9, 9, -5).

Jorgić, ki se bori za uvrstitev na zaključni turnir najboljših 16 igralcev, ta bo v Hongkongu med 9. in 13. decembrom, je proti Sun Yangu v prvem nizu bil izenačen boj do 8:8, pri 10:8 imel prvo zaključno žogico, a je Kitajcu uspelo spet izničiti prednost. Slednji je nato tudi dobil niz s 13:11.

Veliko prednost zapravil tudi v drugem nizu

V drugem nizu je Jorgić od začetka zaigral odločno ter povedel s 4:0 in 7:2. Sun Yang je nato dosegel tri točke zapovrstjo in Slovenca prisilil k minuti odmora.

Ta ni pomagala. Kitajec je Jorgića ujel in prehitel pri 9:8, pri 10:8 pa si priigral dve zaključni žogici. Prvo je Slovenec ubranil, druge ne, tako da je zaostal z 0:2 v nizih.

V tretjem je bila zmaga nujna, če je želel ostati v dvoboju, toda tudi ta se ni začel po njegovih željah. Zaostal je z 2:5, nato tekmeca ujel pri 9:9 in z dvema zaporednima točkama znižal na 1:2 v nizih.

Tudi uvod četrtega niza ni bil v Jorgićevi domeni, saj je 18-letni tekmec, 228. na svetovni lestvici, pobegnil na 8:1, niz pa za končno zmagoslavje dobil kar z 11:5.

»Žal spet nisem bil pravi«

»Kitajci so vedno neugodni, še zlasti mlajši, ki se šele prebijajo na mednarodno sceno. Čeprav sem imel v prvem in drugem nizu vse pod nadzorom, je bil Yang boljši od mene. Žal spet nisem bil pravi. V celotni sezoni so vzponi in padci, kar se je pokazalo že lani. Na sporedu je veliko turnirjev in potovanj, zato je težko načrtovati formo,« je za Namiznoteniško zvezo Slovenije povedal Jorgić.

»Hkrati je treba zbirati točke za uvrstitev na zaključni turnir, za katerega si še nisem zagotovil mesta. Zdaj sem odvisen od izidov drugih tekmecev, zato mi je današnjega poraza toliko bolj žal, saj sem imel vse v svojih rokah. Počakal bom do konca turnirja in videl, kako se bo razpletlo. Toda tudi če se ne uvrstim na zaključni turnir, ne bo konec sveta. Gre le še za en turnir, pomembneje je, da dvignem raven svoje igre,« je po porazu še dejal Jorgić.

Na glavnem turnirju z nagradnim skladom 272.000 evrov je igrala tudi Ana Tofant, ki pa je v sredo obstala v uvodnem krogu po porazu proti Romunki Andreei Dragoman z 0:3 (-5, -4, -7).