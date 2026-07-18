Škot pritekel do prestižnega svetovnega rekorda

Škot Josh Kerr je na mitingu diamantne lige v Londonu poskrbel za enega največjih atletskih dosežkov zadnjih let. Osemindvajsetletni specialist za srednje proge je miljo pretekel v 3:42,66 in za 47 stotink sekunde izboljšal svetovni rekord, ki ga je od 7. julija 1999 držal legendarni Maročan Hicham El Guerrouj (3:43,13).

Kerr je že pred tekmo samozavestno napovedal, da želi postati najhitrejši tekač na tej kultni razdalji, pred skoraj 60.000 gledalci na londonskem stadionu pa je svojo napoved tudi uresničil. Ob pomoči dveh narekovalcev ritma in svetlobnega sistema za vodenje tempa je odločilen napad prihranil za zadnji krog ter v silovitem finišu prečkal ciljno črto pred predvidenim rekordnim ritmom.

Tek na miljo je ena najbolj tradicionalnih atletskih disciplin, čeprav ni del olimpijskega programa. Ena angleška milja meri 1609,34 metra oziroma 1,609 kilometra. Zaradi bogate zgodovine velja za eno najbolj prestižnih razdalj v atletiki, svetovni rekord pa sodi med najbolj cenjene dosežke v tem športu.

Po prihodu v cilj je čustveno proslavil zgodovinski dosežek, občinstvo pa ga je nagradilo z bučnim aplavzom. »V zadnjem krogu je bilo neverjetno, bili smo jaz, moji copati in steza. Iskreno sem malce slutil, da imam to v sebi, da so noge prave. Želel sem čim bolj lebdeti do cilja in videti čas 3:42, kar je bil moj cilj, čeprav sem se na koncu skorajda izgubil,« je povedal. Med gledalci sta bila tudi predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe in nekdanji svetovni rekorder Steve Cram, ki sta bila priča padcu enega najstarejših rekordov v atletiki.

Drugo mesto je zasedel Američan Yared Nuguse s časom 3:45,69, kar je njegov najboljši dosežek sezone. Kerr, ki večino leta trenira v Združenih državah Amerike, bo zdaj eden glavnih favoritov za zlato kolajno na igrah Commonwealtha v Glasgowu. Za rekordni tek je prejel tudi denarno nagrado v višini 50.000 ameriških dolarjev.