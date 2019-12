Joshua pripravljen za težko pričakovani obračun z Wilderjem

Želi si postati absolutni svetovni prvak

London – Britanski boksarski šampion(23 zmag, 21 s k. o., 1 poraz; na fotografiji) si je s sobotno zmago nad mehiškim Američanom spet priboksal naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO. Na (uradne) izzivalce mu ni bilo treba dolgo čakati.Pri združenju WBO zahtevajo, da se mora 30-letni Britanec v 180 dneh pomeriti z neporaženim ukrajinskim asom(17 zmag, 13 s k. o.), še lani absolutnim šampionom lahko-težke kategorije, pri IBF pa na vrata Joshue trkajo z Bolgarom(28 zmag, 14 s k. o., 1 poraz). Obeta pa se mu tudi obračun z ameriškim zvezdnikom(42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid), šampionom zveze WBC, ki bo 22. februarja 2020 svojo lovoriko še enkrat branil proti prav tako neporaženemu Britancu(29 zmag, 20 s k. o., 1 neodločen izid).»Pripravljen sem! Zdaj imam spet svoje šampionske pasove in sem nared, da se udarim z Deontayjem,« je za Sky Sports poudaril »AJ« in v isti sapi pribil, da noče gledati predaleč v prihodnost, ker lahko potem prezre tisto, kar mu leži pred nogami. »Šel bom korak za korakom. Ko bo napočil čas za združitev vseh naslovov, bom pripravljen. Zares si želim postati absolutni svetovni prvak,« je dal Joshua jasno vedeti, kam meri.Toda najprej namerava (u)braniti svoji lovoriki proti Pulevu in Usiku. »Nobenega pasova nočem izgubiti. Preveč trdo sem namreč garal, da sem jih osvojil. Zato se jim ne nameravam kar tako odpovedati,« je pristavil svetovni prvak po različicah IBF, WBA in WBO, glede obračuna med Wilderjem in Furyjem pa navrgel, da želi v tem dvoboju obema srečo.