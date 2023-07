Ju Wenjun nova-stara svetovna prvakinja

Kitajka Ju Wenjun je ubranila naslov svetovne prvakinje v šahu. V dvanajsti partiji je po 62 potezah premagala rojakinjo Lei Tingjie in zmagala z izidom 6,5:5,5. Dvaintridesetletna šahovska velemojstrica iz Šanghaja je četrtič osvojila naslov svetovne prvakinje.

Prvi naslov je osvojila maja 2018, drugega novembra istega leta, tretjega pa 2020.

Letošnji dvoboj za naslov svetovne prvakinje je bil na sporedu v Šanghaju in Chongqingu. V Šanghaju je bolje kazalo šest let mlajši Lei Tingjie, ki je po šestih partijah vodila s 3,5:2,5, a je Ju Wenjun v drugi polovici dvoboja v Chongqingu nadomestila zaostanek ter po zmagah v osmi in dvanajsti partiji ubranila naslov svetovne prvakinje.