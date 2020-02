FOTO:Mahomes po preobratu veliki junak jubilejne sezone

Jimmy Garoppolo v končnici ni bil kos obrambi Kansas Cityja. FOTO: AFP

Shakira in Jennifer Lopez sta se izkazali med polčasom. FOTO: AFP

Garoppolo podlegel pritisku

Patrick Mahomes je do lovorike prišel pri 24 letih, trener Andy Reid pri 61. FOTO: Reuters

MVP Mahomes je verjel

Jubilejna 100. sezona lige NFL v ameriškem nogometu se je na štadionu Hard Rock v Miamiju razpletla z zmago Kansas City Chiefs proti San Francisco 49ers z 31:20. Najboljši igralec 54. superbowla je bil podajalec moštva iz Missourija,, ki je v samem finišu poskrbel za tri »touch-downe«, s katerimi je Kansas uprizoril zasuk po zaostanku z 10:20.Kansas City je tako končal 50-letno čakanje, odkar je leta 1970 dobil 4. superbowl z zmago proti Minnesoti s 23:7.(61) ne bo več označen kot najuspešnejši trener, ki nima šampionskega prstana, 222. zmaga (6. mesto na večni lestvici) mu je prinesla tako želeno lovoriko. Zanjo je bil najbolj zaslužen izjemni Mahomes, pri 24 letih drugi najmlajši podajalec (quarter-back), ki je osvojil trofejo. Mlajši od njega je bil le, ki je leta 2003 pri 23 popeljal do naslova Pittsburgh.Med polčasom sta 65.000 ljudi zabavali superzvezdniciin. Tridesetsekundni oglas na TV je stal 5,6 milijona evrov. Tekmo si je ogledala več kot milijarda ljudi po vsem svetu. Povprečna cena vstopnice prek posrednikov je bila 6,982 dolarjev (lani 4.657). Najdražja je stala 214.749 dolarjev.San Francisco ostaja pri petih naslovih, najboljši je bil v letih 1981, 1984, 1988, 1989 in 1994, ko so blesteli podajalcainter lovilec. Trener(40) še ni ponovil uspeha očeta, prvaka s San Franciscom iz leta 1994, ko je bil koordinator za napad. Kot glavni trener pa je bil kasneje dvakrat prvak z Denverjem (1998 in 1999).Podajalecnekdanji rezervist New Englanda, ki se je naveličal biti v senci, je Kalifornijčane popeljal do finala, tam bil suveren tri četrtine in pol, v končnici pa ni prenesel pritiska in ostal v senci Mahomesa.Kansas City je še sedem minut pred koncem zaostajal z 10:20. Do takrat je obramba San Francisca uspešno krotila Mahomesa, a je najkoristnejši igralec rednega dela predzadnje sezone v samem zaključku tekme vendarle pokazal, zakaj je v zadnjih dveh sezonah hitro prišel do slovesa najbolj nevarnega podajalca lige. Z dvema podajama za zadetek v razmaku treh minut in pol je Teksačan svoje moštvo popeljal v vodstvo, zmago pa je Kansas City potrdil v samem zaključku še s tretjim zadetkom.Mahomes je do takrat vrgel dve prestreženi podaji, svoji prvi v končnici v karieri, in je bil vse bolj živčen. A kot številni najboljši podajalci v zgodovini je ob ključnem momentu našel rešitev. S podajo, dolgo 44 jardov, na prvega lovilca, je svojemu moštvu priigral položaj v napadalni polovici nasprotnika.Minuto pozneje je podal za znižanje na 17:20. Še tri minute zatem pa je postal junak tekme, ko je svoje moštvo popeljal še do enega zadetka ter dokončnega vodstva na tekmi. »Nikoli nismo nehali verjeti, da lahko zmagamo. Enostavno smo se borili do konca in uspelo nam je,« je ob dvigu pokala za najkoristnejšega igralca finala (MVP) dejal Mahomes.