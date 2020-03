Jubilejnega 40. Maratona treh src letos ne bo, prestavljen je v 2021

Radenci - Jubilejnega 40. Maratona treh src v Radencih letos zaradi pandemije koronavirusa ne bo, prestavljen je na naslednje leto, so sporočili organizatorji. Namesto v soboto, 16. maja, bodo tekači in pohodniki Radence obiskali v soboto, 15. maja 2021.



V organizacijskem odboru Maratona treh src pojasnjujejo, da je bila odločitev o premiku maratona v naslednje leto zelo težka.

"Jubileja smo se iskreno veselili, vanj smo vložili že ogromno energije in dela ter sredstev. A ob nejasnem razvoju razmer, tako v Sloveniji kot v Evropi, smo bili v organizacijskem odboru soglasni, nismo pripravljeni tvegati niti enega srca," je poudaril Boštjan Gerlec, predsednik organizacijskega odbora.

Najdaljša tradicija

"Ob trenutno veljavnih ukrepih za omejitve širitve virusa je organizacijsko delo povsem ohromljeno. Zato se bomo lotili nadaljevanja organizacije takoj, ko bo to možno. Želimo namreč, da bo 40. Maraton treh src zares nepozabno doživetje," je dodal Marko Pintarič, sekretar organizacijskega odbora.



Vsi tekači, ki so že poravnali startnino, bodo v kratkem dobili elektronsko pošto z informacijami glede vračil denarja, so še sporočili organizatorji maratona z najdaljšo tradicijo v tem delu Evrope.