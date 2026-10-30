Slovenska judoista navdušila v Abu Dabiju

Slovenska judoista Igor Tsurkan (do 81 kg) in Kaja Kajzer Žabkar (do 63 kg) sta na grand slamu v Abu Dabiju osvojila bronasti kolajni. Za 21-letnega Tsurkana je to največji uspeh dosedanje kariere, Kajzer Žabkarjeva pa je na zmagovalni oder stopila že drugič v zadnjem mesecu in pol.

Tsurkan je na poti do polfinala premagal Ciprčana Odiseasa Georgakisa, Gadžidavuda Gasanova iz Bahrajna in Rusa Abdul-Kerima Tasujeva. Nato je moral priznati premoč Fincu Eetu Ihanamäkiju, v dvoboju za bron pa je ugnal Kazahstanca Žalgasa Kajrolo.

V polfinalu jo je ustavila Madžarka

Kajzer Žabkarjeva je uvodoma po vsega desetih sekundah premagala Francozinjo Melodie Turpin, nato pa še Avstrijko Lubjano Piovesano. V polfinalu jo je ustavila Madžarka Anna Kriza, tretje mesto pa si je zagotovila z zmago nad Italijanko Carlotto Avanzato. Pred mesecem in pol je na grand slamu v Budimpešti osvojila srebro.

Manj uspešni so bili preostali slovenski predstavniki. Nace Herkovič in Martin Hojak sta izpadla že po uvodnih dvobojih, Nika Koren in David Štarkel pa sta tekmovanje končala v drugem krogu. V soboto bo slovenske barve zastopala še Metka Lobnik v kategoriji do 78 kilogramov.