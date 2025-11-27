Zgodovinska odločitev za ruske športnike, ki bo razveselila tudi Putina

Mednarodna judo zveza (IJF) se je odločila, da lahko ruski športniki ponovno tekmujejo pod svojo zastavo. »Izvršni odbor IJF je glasoval za to, da se ruskim športnikom znova dovoli nastopanje z igranjem himne in uporabo državnih simbolov, začenši z Grand Slamom v Abu Dabiju ta konec tedna,« je sporočila IJF.

Ruska zveza je na »zgodovinsko odločitev« odgovorila z navdušenjem, saj je judo blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki ima črni pas v tem športu. »Judo je eden najljubših športov v Rusiji, približno pol milijona državljanov se v njem redno preizkuša,« je v izjavi, objavljeni na Telegramu, dejal ruski minister za šport Mihail Degtjarjov. »Za našo državo je pomemben, judo je predsedniški šport.«

Vodstvo ruske judo zveze je izrazilo zadovoljstvo ob ponovni vključitvi. »Veseli smo, da je mednarodni judo postal prvi, ki je sprejel to zgodovinsko odločitev,« je dejal predsednik zveze Sergej Solovejčik. IJF je ob tem poudarila, da je po predhodni vrnitvi Belorusije, ki jo širše dojemajo kot zaveznico Rusije, logično, da se vrne tudi Rusija.

»Glede na nedavni razvoj dogodkov, vključno z obnovitvijo polnega nacionalnega zastopanja za beloruske športnike, IJF meni, da je zdaj primerno dovoliti sodelovanje ruskih športnikov pod enakimi pogoji,« je sporočila zveza. »Rusija je bila zgodovinsko ena vodilnih držav svetovnega juda in pričakovati je, da bo njihova popolna vrnitev obogatila konkurenco na vseh ravneh,« povzema AFP.

Vladimir Putin ima črni pas v judu. FOTO: Ria Novosti/Reuters

Rusija je bila po invaziji na Ukrajino februarja 2022 izključena iz mednarodnih športnih tekmovanj, pri čemer so glavni športni organi, vključno z Mednarodnim olimpijskim komitejem, ruskim športnikom prepovedali nastopanje pod lastno zastavo.

Judo ni prva športna zveza, ki je omilila omejitve za Ruse. Mednarodna boksarska zveza (IBA), ki je bila pristojna za boks na olimpijskih igrah in jo je vodil Rus Umar Kremljov, je boksarjem iz Rusije dovolila nastopanje pod nacionalno zastavo in s predvajanjem himne na tekmovanjih, ki jih je organizirala.

»Šport je zadnji most, ki povezuje ljudi in narode v zelo težkih konfliktnih razmerah in okoljih,« so zapisali pri IJF. »Športniki ne nosijo odgovornosti za odločitve vlad ali drugih nacionalnih institucij in naša dolžnost je, da zaščitimo šport in naše športnike.«

Skupaj je za tekmo v ZAE prijavljenih 19 ruskih tekmovalcev, 12 v moški in sedem v ženski konkurenci. Slovencev ni na tekmi, teden dni kasneje pa sta za grand slam v Tokiu prijavljena tekmovalca slovenjgraškega kluba Nace Herkovič in Jevgenija Gajić, poroča STA.