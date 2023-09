Judoistki obstali v jutranjem delu

Slovenski judoistki Maruša Štangar in Kaja Kajzer sta nastope na grand slamu v Bakuju končali po dopoldanskem delu, obe z zmago in porazom.

Maruša Štangar je imela v kategoriji do 48 kg nekoliko nesrečen žreb. Najprej je po pričakovanjih odpravila domačo tekmovalko Ramile Alijevo, nato pa je bila njena nasprotnica nosilka bronastih odličij z zadnjih dveh svetovnih prvenstev, Italijanka Assunta Scutto.

Kot v osmini finala letošnjega svetovnega prvenstva v Dohi je bila spet boljša Italijanka in 25-letni tekmovalki Olimpije preprečila preboj v četrtfinale in boj za odličja.

Kaja Kajzer pa je v kategoriji do 57 kg kot na grand slamu v Antalyi dobila prvi dvoboj z Bolgarko Ivelino Ilijevo, v drugem krogu pa je tekmovalka Bežigrada tesno izgubila z 32-letno izkušeno Francozinjo Priscillo Gneto.

V Bakuju bodo slovenske barve branili še Andreja Leški v kategoriji do 63 kg in Martin Hojak v kategoriji do 73 kg, ki bosta na tatamijih v soboto, v nedeljo pa bo na blazini v kategoriji nad 100 kg še Enej Marinič.