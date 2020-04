Julija o ruskem dopingu

Ljubljana - Zaplet okrog širitve koronavirusa je preložil marsikatero zadevo, tako pa tudi novo zaslišanje okrog dopinških škandalov na ruski športni sceni v zadnjih letih. Kot je potrdil Mathieu Reeb, generalni sekretar mednarodnega razsodišča za šport (CAS), pa bi v juliju lahko izvedli novo zaslišanje v navzočnosti Mednarodne protidopinške agencije (WADA) ter Ruske protidopinške agencije (RUSADA). Omenjenemu zaslišanju namreč botruje uradna pritožba iz Rusije na odločitev WADA o ostrih štiriletnih sankcijah za šport v največji državi na svetu.



Pavel Rožkov, podpredsednik Ruskega paraolimpijskega komiteja, je tako v daljšem pogovoru za nacionalno tiskovno agencijo TASS omenil 6. julij kot datum omenjenega dogodka, toda Reeb je zavrnil verodostojnost te izjave in dodal, da natančnega datuma še niso določili. Pri CAS tudi opozarjajo na pomembnost v primeru novih pritožb iz Rusije glede omejenih zmožnosti delovanja moskovskega laboratorija v obdobju pandemije, tako bodo morali preložiti tudi nekatera vmesna zaslišanja, hkrati pa si pomagati z videokonferencami.



Iz vodstva WADA so sicer zahtevali javno zaslišanje, potem ko so Rusiji izrekli štiriletno prepoved uradne udeležbe na vseh velikih mednarodnih športnih tekmovanjih kot tudi organizacije dogodkov najvišje ravni. Obenem so to državo za zdaj umaknili od kandidature za olimpijske in paraolimpijske igre 2032, za ruske športnike, ki se niso ujeli v dopinško past, pa so predlagali možnost nastopa pod nevtralno zastavo in brez nacionalnih oznak. Sankcije sicer še ne veljajo, dokler CAS ne bo izrekel končne potrditve.