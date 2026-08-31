Nekdanji as Barcelone prenesel znanje na igralko Krima

V novi epizodi podkasta Junaki športa, ki ga ustvarjata gibanje Plazma Športne igre mladih in medijska hiša Delo, sta se v studiu srečali dve generaciji slovenskega rokometa: nekdanji kapetan reprezentance Jure Dolenec in mlada rokometašica Krima Zarja Zvonc (pogovor si oglejte v zgornjem videu). Zanjo je bilo srečanje še posebej dragoceno, saj je prav Dolenca leta 2020 spremljala pred televizijskim zaslonom. »Spremljala sem igro Jureta Dolenca. Takrat sem rekla, da bi poskusila,« se spominja začetkov svoje rokometne poti.

Dolenec je v 21-letni karieri zbral 207 reprezentančnih nastopov in dosegel rekordnih 714 zadetkov, igral za Barcelono in s slovensko reprezentanco osvojil bron na svetovnem prvenstvu leta 2017. Toda ob pogledu nazaj ga ne določajo le zmage. »Če te porazi vsaj malo ne zabolijo, potem najbrž nisi za tekmovalen šport,« pravi. Prav sposobnost, da športnik iz poraza nekaj odnese in se pobere, je zanj eden ključnih delov razvoja.

»Vse, kar delaš, se pozna enkrat«

Podobno razmišlja tudi Zarja Zvonc. »Če ni poraza, ne veš, iz česa se izboljšati, iz česa se naučiti,« pravi mlada rokometašica. Še pomembnejša od trenutne motivacije pa je zanjo disciplina. »Vse, kar delaš, se pozna enkrat. Tudi če se zdaj ne, se bo čez nekaj časa poznalo.«

Nekdanji kapetan reprezentance Jure Dolenec, mlada rokometašica Krima Zarja Zvonc in voditelj Tadej Bricelj. Foto Marko Feist

Dolenec ob tem opozarja, da talent sam po sebi ni dovolj. Tudi pripravljenost na trdo delo je po njegovem svojevrsten talent, uspejo pa praviloma tisti, ki znajo združiti nadarjenost, disciplino in vztrajnost. Mladim zato svetuje predvsem, naj v športu uživajo. »Daj vse od sebe in potem vidiš, kam te to pripelje.«

Gosta sta se dotaknila tudi telefonov in družbenih omrežij, ki imajo danes velik vpliv na mladostnike. Zarja si je sama postavila omejitev – le 15 minut na posameznem družbenem omrežju – ker želi čas nameniti resničnim odnosom in športu.

Nekdanji kapetan reprezentance Jure Dolenec in mlada rokometašica Krima Zarja Zvonc. Foto Marko Feist

Prav odnosi so tisto, kar obema ostaja najpomembnejše. Zarja pravi, da ji je šport dal »disciplino, prijatelje in to, da še bolj spoštujem ljudi«, Dolenec pa poudarja, da šport otroka nauči sodelovanja, spoštovanja in delovanja v ekipi. »Pripravi te na življenje.« Za večino otrok profesionalna kariera nikoli ne bo cilj. A kot pravi Dolenec, je lahko šport prav zato ena najboljših šol za življenje. Celoten pogovor si oglejte v zgornjem videu.