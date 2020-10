Jurišič po hitrem postopku onesposobil angleškega »ostrostrelca«

Ljubljana - Slovenski mojster mešanih borilnih športov Uroš Jurišič je imenitno prestal ognjeni krst na spektaklu ameriškega združenja Bellator v Milanu. V obračunu velterske kategorije (do 77 kilogramov) je namreč že v uvodni rundi prisilil k vdaji v Zimbabveju rojenega Walterja Gahadzo.



»Urke«, kakor kličejo 27-letnega Ljubljančana, ki je sicer luč sveta ugledal v Kanadi, je začel zelo previdno. Gahadza ga je nekajkrat zadel z močnimi nizkimi nožnimi udarci, ki pa Jurišiča niso vrgli iz tira. Slovenski as je potrpežljivo čakal na svojo priložnost in jo hitro tudi dočakal. Po poldrugi minuti je tekmeca napadel z dvema močnima ročnima udarcema, nakar ga je prijel, dvignil na rame, nesel sredi kletke in ga silovito vrgel na tla.



Zatem je »ostrostrelca«, kakor se glasi vzdevek 32-letnega borca iz Londona, na tleh večkrat močno zadel v glavo, ga od zadaj prijel za vrat ter ga po treh minutah in sedmih sekundah prisilil k vdaji z davljenjem. Jurišič, ki se mu ni prav nič poznalo, da se že skoraj dve leti ni boril, je tako slavil še enajsto zaporedno profesionalno zmago (deseto s prekinitvijo). Gahadza je doživel šesti poraz, v statistiki pa ima tudi 18 zmag (14 s prekinitvijo).



Slovenski mojster mešanih borilnih športov je s svojo predstavo navdušil vse po vrsti. S pohvalami na njegov račun ni skoparil niti komentator na Bellatorjevi televiziji, ki večkrat dejal, da je Uroš prikazal veličastno predstavo. Zelo zadovoljen je bil kajpak tudi Jurišič, ki je med drugim poudaril, da si želi čim prej spet v kletko, za nasprotnika pa si želi najboljšega možnega tekmeca.