Justin Gaethje poskrbel za precejšnje presenečenje v Jacksonvillu

Ljubljana – Glavni dvoboj na borilnem spektaklu UFC 249 v Jacksonvillu se je razpletel s precejšnjim presenečenjem. Američan Justin Gaethje (22 zmag, 20 s k. o., 2 poraza) je s tehničnim nokavtom v peti rundi prisilil k vdaji favoriziranega rojaka Tonyja Fergusona (25 zmag, 20 s k. o., 4 porazi) in se ovenčal z začasnim naslovom svetovnega prvaka v lahki kategoriji (do 70 kg) po različici UFC (Ultimate Fighting Championship).



Justinova zmaga je bila čista kot solza, saj je bil v vseh rundah boljši od Tonyja. Z natančno merjenimi ročnimi udarci je pred praznimi tribunami dodobra obdelal Fergusona, ki je imel povsem krvav obraz. Zaradi obilice krvi tudi ni več videl najbolje in na koncu je sam pokazal sodniku, da se ne more več boriti.



Gathje po največjem uspehu doslej seveda ni skrival zadovoljstva. Po podvigu je poudaril, da se želi zdaj pomeriti z ruskim Dagestancem Habibom Nurmagomedovom, št. 1 v lahki kategoriji, ki bi se moral sicer tokrat spoprijeti s Fergusonom. Omeniti kaže še, da je v težki kategoriji Kamerunec Francis Ngannou (15 zmag, 15 s k. o., 3 porazi) po hitrem postopku opravil s Surinamcem Jairzinhom Rozenstruikom (10 zmag, 9 s k. o., 1 poraz).