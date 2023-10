Južna Afrika in Nova Zelandija za četrti naslov

Južnoafriški ragbisti so drugi finalisti desetega svetovnega prvenstva, ki od 8. septembra poteka v Franciji. V razburljivem polfinalu so s 16:15 premagali Anglijo, na zadnji stopnički pa se bodo pomerili proti Novi Zelandiji, ki je v petek ugnala Argentino s 44:6. Obe reprezentanci se bosta čez teden dni merili za četrti naslov.

Južnoafričani so se v polfinalu srečali s povsem drugačnim tekmecem kot v četrtfinalu, ko so premagali Francijo z 29:28. Angleži so se izkazali za čvrste tekmece, kradli žoge v prvem polčasu (4:1) ter izsilili tri kazni globoko v južnoafriški coni za lahke točke s kazenskimi streli.

Po 40 minutah so Otočani vodili z 12:6, v drugem delu pa si privoščili nekaj napak predvsem ob avtih v južnoafriških 22 m. Je pa Owen Farrell z drop kickom s precejšnje oddaljenosti povišal vodstvo na 15:6 ravno v trenutku, ko so Južnoafričani delovali bolj sveže.

Vse bolj aktivno igro so kaznovali v 70. minuti, ko je z edinim polaganjem za zadetek na tekmi postregel RG Snyman, zadetek pa je potrdil Handre Pollard za zaostanek le še s 13:15.

Springboks so imeli v zadnjih minutah vnovič posest in štiri minute pred koncem izsilili še eno kazen, s kazenskim strelom s polovice igrišča pa je bil natančen Pollard. Zadnji napad so imeli Angleži in skušali priti vsaj do oddaljenosti za strel iz igre, a so se afriški predstavniki ubranili in končali upe zadnje preostale evropske reprezentance.

Južnoafričani se bodo četrtič merili za pokal Webba Ellisa, doslej pa na zadnji stopnički še nikoli niso klonili. Slavili so na domačih tleh leta 1995, nato pa še 2007 in na zadnjem prvenstvu na Japonskem.

Že v petek Novozelandci niso pustili drobtinic Argentini in se v finale uvrstili po zmagi s 44:6. V finalu bodo All Blacks igrali petič, slavili so v letih 1987, 2011 in 2015, izgubili pa le leta 1995 prav proti Južni Afriki.

Tekma za tretje mesto med Argentino in Anglijo bo 27. oktobra. Angleži so ob štirih finalih, slavili so leta 2003, le enkrat igrali za tretje mesto in leta 1995 izgubili proti Franciji. Argentinci bodo tretjič igrali za tretje mesto. Leta 2007 so na prvenstvu v Franciji ugnali prav Francijo, osem let kasneje v Angliji pa izgubili proti Južni Afriki.

Dan kasneje bo finale. Medsebojna statistika je na strani Novozelandcev, ki so dobili 62 od skupno 105 uradnih tekem, Južnoafričani so zmagali 39-krat.