Južna Afrika v olimpijski napad z Durbanom

Južna Afrika je za kandidata za organizacijo olimpijskih iger leta 2036 ali 2040 izbrala Durban, sta objavil južnoafriška športna zveza in tamkajšnji olimpijski komite (Sascoc).

Potencialna kandidata sta bila tudi Cape Town in Johannesburg, a so izbrali tretje največje južnoafriško mesto. Južnoafriška vlada je podprla kandidaturo, potem ko je zeleno luč dal ministrski svet, Sascoc pa bo novembra opravil predstavitev pred komisijo Mednarodnega olimpijskega komiteja. Končni izbor bo znan leta 2029.

Zanimanje za OI 2036 ali 2040 so pokazali tudi nemški München, madžarska Budimpešta, indijski Ahmedabad, južnokorejski Seul in turški Istanbul.

Južna Afrika je po koncu apartheida že gostila dve veliki tekmovanji, svetovno prvenstvo v rugbiju leta 1995 in svetovno prvenstvo v nogometu leta 2010.