Južni Tirolec nadaljuje svoj sanjski niz

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je postal prvi igralec v zgodovini s petimi zaporednimi naslovi na turnirjih serije masters. V finalu Madrida je bil boljši od Nemca Alexandra Zvereva s 6:1 in 6:2.

Sinner je po 23. zaporedni zmagi v tej sezoni le še naslov oddaljen od kompleta lovorik masters, ki ga lahko doseže že na naslednjem turnirju v domačem Rimu.

Ob tem je Sinner z zmagama v Monte Carlu in Madridu na dobri poti, da izenači dosežek najboljšega igralca na pesku doslej Rafaela Nadala, ki je 2010 osvojil vse tri peščene masterse in nato še grand slam na Rolandu Garrosu.

Glede na to, da drugi igralec na svetu Carlos Alcaraz zaradi poškodbe ne bo branil zadnjih dveh naslovov v Parizu, tretji na lestvici ATP Alexander Zverev pa Sinnerja ni premagal že devet dvobojev oziroma od septembra 2023, lahko 24-letni Južni Tirolec v naslednjih tednih močno utrdi svoj položaj na vrhu računalniške razpredelnice.

Alexander Zverev že dobro leto čaka na turnirsko lovoriko.

Sinner je v Madridu postal tudi najmlajši igralec s finali na vseh devetih mastersih 1000. Pred njim je imel rekord Srb Novak Đoković, ki mu je to uspelo pri 25 letih, z nastopi v vseh finalih masters pa se lahko pohvalita le še Nadal in Švicar Roger Federer.

Italijan je lani osvojil Pariz, letos pa je slavil v Miamiju, Indian Wellsu, Monte Carlu in Madridu.

Zverev je četrtič igral v finalu turnirja v Magični kocki v Madridu, zmagal je 2018 in 2021, to pa je bil že njegov četrti poraz letos s Sinnerjem, ob tem da že šest dvobojev, od oktobra 2025 na Dunaju, proti Italijanu ni osvojil niza. Tokrat je bilo finala konec po 57 minutah.

Devetindvajsetletni Nemec je zadnji naslov osvojil lani aprila v Münchnu, na večjih turnirjih pa je bil nazadnje uspešen novembra 2024 v Parizu.