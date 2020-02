FOTO:Kadar Tim Gajser uživa, tekmeci za njim požirajo prah

Ljubljana

Prva dirka v sezoni 2020 se bo začela v nedeljo v Angliji.



Tim Gajser bo želel osvojiti tretji naslov prvaka v MXGP.



Glavni konkurent naj bi bil Nizozemec Jeffrey Herlings.

Sprejem za Tima Gajserja v Makolah je bil posebej čustven. FOTO: Tadej Regent

Notranja konkurenca

19

zmag v MXGP ima za sabo Tim Gajser, še pet jih je vpisal v razredu MX2.

Tim Gajser je rojeni zmagovalec. FOTO: Matej Družnik

Užitek je pogoj

- Nova sezona, nova honda, stari dobri. Ne ravno star, saj mu je šele 23 let, dober pa je preblag pridevnik za dvakratnega svetovnega prvaka v elitnem motokrosističnem razredu MXGP. Haložan bo konec tedna začel obrambo naslova, pri čemer ga čaka težje delo kot lani, saj se po težavah s poškodbami vračata največja tekmecainSezona 2020 bo štela rekordnih 20 dirk, dve več kot lani, začela pa se bo z nedeljsko preizkušnjo za VN Velike Britanije v Matterley Basinu, kjer je Gajser zmagal pred štirimi leti v svoji krstni sezoni med elito, ko je tudi postal svetovni prvak. To je ena od njegovih priljubljenih prog, če le ne dežuje, pravi. Končalo se bo 20. septembra v Imoli, kjer si je Gajser lani poleti zagotovil lovoriko.Po poškodbah, ki so ga oddaljile od vrha v letih 2017 in zlasti 2018, ko ni vpisal niti ene zmage, je lani po slabšem začetku zmagal kar devetkrat, drugi naslov pa si je zagotovil s sedmimi zaporednimi od sredine maja do sredine julija. Čeprav je imel na koncu ogromno prednost (202 točki) pred prvim zasledovalcem, Švicarjem, med zimskim premorom ni stal križemrok.»V telovadnici zna postati monotono. Preizkusil sem več športov, tek, plavanje, kolesarjenje. Rad se vozim s kolesom in naredim ob tem tudi kakšen skok,« iz svoje kože pač ne more adrenalinski odvisnež Gajser, ki je doslej osvojil 19 zmag v MXGP, lani devet, ter še pet v MX2 iz leta 2015.Čeprav je ob koncu prejšnje sezone izjavil, da si želi nekaj več oddiha, je brez motorja zdržal zgolj tri tedne. Želel se je namreč kar najbolje spoznati z modelom CRF450RW, ki so ga zanj pripravili pri Hondi. Testiranja so bila uspešna, Gajser je dvakrat zmagal v Italiji, še bolj pomembno je, da je ostal zdrav.»Tako uspešnih priprav še nisem imel, Honda je pripravila zares odličen motor, še boljšega od prejšnjega. Skoraj vse je novo. Komaj čakam, da se začne zares,« je poln pričakovanj eden največjih slovenskih športnih zvezdnikov, ki je lani ob osvojitvi naslova doživel čudovit sprejem v Mariboru in domačih Makolah.Močnega tekmeca, ki mu ne bo pustil, da bi se sprostil, bo imel kar v Hondini garaži, kjer bo sodeloval z 21-letnim Avstralcem»Je vrhunski voznik, kar je pokazal že v MX2. Mlad je, hiter, željan dokazovanja. Veliko časa sva preživela skupaj, trenirala, testirala. Dobro je imeti bolj enakovrednega moštvenega kolega, ker lahko oba razvijava motor. V preteklosti sem ga bolj ali manj sam,« je po poročanju STA dobrodošlico kolegu izrazil Gajser, tudi svetovni prvak v MX2 iz leta 2015.Od tam zdaj kot prvak prihaja Španec, ki je lani dobil kar 16 dirk od 18. Ravno pravi čas je okreval po decembrskem zlomu stegnenice in se bo v tovarniškem moštvu KTM pridružil devetkratnemu svetovnemu prvaku Cairoliju. Ob slednjem, ki šteje že 34 pomladi in ga še muči poškodba rame, in Nizozemcu Herlingsu, ki je v sezoni dosegel neverjetnih 17 zmag, bodo nevarni izzivalci Gajserja še Francozain, Švicar, Belgijecin še kdo.»Z drugimi dirkači se ne obremenjujem, osredotočam se samo nase, ker želim biti stoodstotno pripravljen. Herlings bo gotovo eden glavnih tekmecev, a še zdaleč ne edini. Zanimivo bo,« je že v nizkem štartu Gajser, ki se s Hondo že pogovarja o novi pogodbi, saj se mu sedanja letos izteče, je poročala STA.Njegov logičen cilj je ubranitev naslova, a to želi narediti v slogu. »Želim se zabavati, če uživam na motorju, sem hiter. Ob tem pa bo pomembno tudi ostati zdrav,« pravi številka 243, ki ima tradicionalno največjo podporo rojakov v Pietramurati v Trentinu. Dirka v Italiji je predvidena za 5. april, toda vprašanje je, kako bo takrat s koronavirosom.Po upokojitvibo Slovenijo v sezoni 2020 zastopal tudi obetavniv razredu MX2.