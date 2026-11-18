Španski dirkač Marc Marquez lahko prihajajoči konec tedna v Portimau (Portugalska) osvoji osmi naslov v razredu motoGP. Pred najbližjim zasledovalcem Jorgejem Martinom (Aprilia Racing) ima Španec 60 točk prednosti, pred tretjeuvrščenim Marcom Bezzecchijem (Aprilia Racing) pa 74 točk.

Do konca sezone je na razpolago še točno 74 točk, prvo priložnost za osvojitev naslova pa bo imel vodilni dirkač svetovnega prvenstva že v soboto. Če se 33-letnik na šprintu uvrsti med dobitnike točk, je Bezzecchi že izločen iz bitke za naslov. Za Marqueza bi bil scenarij najbolj enostaven, če bi na šprinterski preizkušnji slavil, a mu za zmago v skupnem seštevku zadošča še osmo mesto, če Martin konča izven točk.

Če Marquezu ne bi uspelo v soboto, mora dirkač Ducatija poskrbeti, da dirkaški konec tedna zaključi s prednostjo 37 točk pred Martinom. Tako bi postal prvak že v nedeljo. Tudi če bi bila z Martinom izenačena po številu točk, bi se jeziček na tehtnici prevesil v Marquezovo korist, saj ima več zmag v letošnji sezoni. V primeru, da Marquez v Portimau ne bi osvojil točk, Bezzecchi pa bi z zmago prednost stopil na 37 točk, bi bila po zmagah poravnana, o naslovu pa bi se odločalo v Valencii.

Šprint bo na sporedu v soboto ob 16. uri.