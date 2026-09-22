Kaj poraz s Slovenijo pomeni za Cretuja

Trenerski stolček selektorja srbske odbojkarske reprezentance Gheorgheja Cretuja se maje. Poraz proti Sloveniji v osmini finala evropskega prvenstva v odbojki bi lahko bil za romunskega strokovnjaka tudi usoden, sam pa pravi, da je odločitev o nadaljnjem sodelovanju v rokah zveze.

»Kar zadeva moj obstanek, je to izključno odločitev zveze. Mislim pa, da smo naredili tisto, kar se je od nas zahtevalo na začetku – da v ekipo vključimo nove fante. Potreben je čas, da jih pripeljemo na določeno raven, a to nam je uspelo,« je za srbski Sportal povedal predhodnik Fabia Solija na slovenski klopi. »Trenutno so na pravih mestih in v tujini. Našli so dobre klube in vem, da bodo, kamor koli gredo, v Italijo, Nemčijo, Rusijo, imeli dobre nasprotnike in dobre pogoje za razvoj. To bo pomagalo tudi reprezentanci, da bo spet imela igralce visokega kalibra.«

Slovenci so sinoči prikazali sijajno predstavo in nasprotnike povsem nadigrali v prvih dveh nizih, ki so ju dobili s 25:14 in 25:13. »Mislim, da smo imeli težave že od samega začetka prvega niza, zaradi tistih lahkih napak, ki so nam podrle noge. Takoj smo začeli čutiti pritisk, saj smo vedeli, da nas bodo pustili igrati in čakali na naše napake,« je povedal 58-letnik, ki je vodenje srbske reprezentance prevzel januarja lani.

Slovenci so si napredovanje priigrali z zmago v treh nizih. FOTO: Cev

»Podarili smo jim veliko točk. Veliko točk smo jim podarili pri našem servisu, pa tudi v izmenjavi po servisu. Zdelo se je, kot da ne bi vedeli, kako osvojiti točko. Enako se je nadaljevalo tudi v drugem nizu. Poskušali smo spremeniti potek igre, a šele v tretjem nizu smo kot ekipa na igrišču našli novo energijo in se uspeli vrniti v tekmo. Mislim, da so nas neizsiljene napake stale prvih dveh nizov.«

Tretji niz je bil bolj izenačen (25:22), a so bili Solijevi varovanci zbrani v odločilnih trenutkih. Tako so si priigrali napredovanje v četrtfinale evropskega prvenstva, v katerem jih čaka Belgija, ki je s 3:1 ugnala Češko. Četrtfinalni obračun bosta reprezentanci odigrali v sredo v Torinu ob 16. uri.