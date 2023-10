Kaj pravi Janez Pavčič, današnji slavljenec in najstarejši olimpijec

V nadaljevanju preberite:

Najstarejši slovenski olimpijec Janez Pavčič danes praznuje 95. rojstni dan (!). Tudi njegov brat Cveto sodi med najstarejše olimpijce na Slovenskem, 15. aprila je dopolnil 90 let. »Vse več prihaja do zlonamernih tolmačenj, kaj je bilo in kaj ni bilo. Človek že ne ve več, ali je bil na pravi strani, ko je bil med partizani v gozdu. Leta 1930 je naša družina izpod oblasti fašistične Italije odšla v Jugoslavijo, naš oče ni prenesel, da bi na svoji materni zemlji govoril italijansko. Prišli smo na Unec pri Rakeku, dokler nista starša ostala sama, preselili smo se namreč k sestri Sonji Pavčič, igralki iz Šentjakobskega gledališča, v Ljubljano,« uvod zgodbe začne Janez Pavčič.

Preberite, kaj nam je zaupal v daljšem pogovoru prijeten sogovornik.