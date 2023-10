Posebna priloga Dela o ljubljanskem maratonu

Ljubljanski maraton sodi med največje športno-rekreativne prireditve v tem delu Srednje Evrope, tudi letos bo konec tedna živahno, ko bo oživel Volkswagen Ljubljanski maraton, kot se uradno imenuje večdnevna prireditev v slovenski metropoli.

Ob tej priložnosti smo pripravili posebno edicijo, ki bo priložena tiskani izdaji Dela v petek, 20. oktobra. V njej bo mogoče najti bogato vsebino, na svoj račun bodo prišli tako udeleženci spektakla kot ljubitelji teka in množičnih prireditev.