Kaj žene tekače na ulice Ljubljane

Aleš Bokalj

Aleš Bokalj (35), tek na 10 km: Letos grem na Ljubljanski maraton na 10 km skupaj s sodelavcem – kot podpora najini sodelavki, ki je pred šestimi tedni začela teči. Cilj je, da razdaljo uspešno zaključi pod eno uro. Že vrsto let se na LM odpravljamo s sodelavci in se imamo vedno odlično – pred štartom, med tekom in na cilju. Privlači me edinstvena energija pred štartom, najbolj pa uživam, ko po teku navijamo za tiste na 21 in 42 km. Manj prijeten del sta gneča pri oddaji opreme in prometni kolaps po mestu.

Katarina Gostinčar

Katarina Gostinčar (42), maraton: Čeprav sem bila vedno aktivna, se prvič podajam na maratonsko razdaljo. Odločitev je padla, ko sem dopolnila 42 let in se odločila, da je čas, da pretečem 42 kilometrov. Tek mi predstavlja način za stik z naravo in odklop od vsakdana; ko je telo utrujeno, si odpočijejo tudi misli, kar mi daje občutek ravnovesja. S polmaratona se spominjam fantastičnega vzdušja in adrenalina ob podpori navijačev, zato se veselim, da bom to edinstveno energijo na ulicah svoje Ljubljane doživela znova. Priznam, da me je malo strah, saj tako daleč še nisem tekla, a če mi uspe, se bom najprej nagradila s kozarcem šampanjca in počitkom, v naslednjih dneh pa z lahkotnejšimi teki in drugimi aktivnostmi, ki sem jih med treningi postavila na stranski tir.

Urška H.

Urška H. (45), tek na 10 km: Prijavila sem se, ker sem si v življenju želela doseči še en cilj, in tek na 10 kilometrov je eden od teh. Tek ni bil nikoli moja disciplina, vedno mi je bilo težko teči. Zato sem se zavestno odločila, da ga bom s treningi poskušala vzljubiti. In res – bolj ko ti uspeva in več kot pretečeš, raje ga imaš, ker vidiš, da zmoreš. Zdaj mi tek pomeni sprostitev, priložnost, da odklopim misli in naredim nekaj dobrega zase. Ker se prvič udeležujem takšne prireditve, težko rečem, kaj pričakujem, a verjamem, da množica in navijanje potegneta iz tebe še zadnje atome moči. Dogodka se veselim. Za nagrado po cilju si bom privoščila tortico in zaslužen počitek.

Maruša H.

Maruša H. (27), tek na 10 km: Na Ljubljanskem maratonu sem prvič. Letos sem že odtekla eno krajšo razdaljo in sem si to izkušnjo želela nadgraditi, zato sem se prijavila na 10 kilometrov. Tudi jaz sem bila včasih netekaška oseba, ampak z vsakim kilometrom vidiš, da zmoreš več, in si potem kar ponosen nase. Zame je tek tudi priložnost za druženje, saj sva se s prijateljico podali na to pot skupaj, tu je tudi motivacija, ker vem, da je to dobro za zdravje in počutje. Ker sem prvič tukaj, se najbolj veselim tega, da bomo vsi, ki smo se pripravljali, skupaj premagali cilj. Po teku si bova zagotovo privoščili kavico, morda tudi tortico.

Anja Intihar

Anja Intihar (45), tek na 10 km: Po tem, ko sem lani v Ljubljani pretekla svoj sploh prvi maraton – upam, da ne zadnjega – bom letos zaradi pomanjkanja treninga tekla zgolj na 10-kilometrski razdalji. S časom se ne obremenjujem, pričakujem pa prečkanje ciljne črte v manj kot uri. Vzdušje na Ljubljanskem maratonu bo zagotovo odlično, ker je vedno takšno; tudi podpora prijateljev in znancev ob progi je zaradi domačega terena dobrodošla. Super mi je vsako leto že dogajanje pred štartom. Ko ob rahli nervozi, ki zmeraj spremlja tekme, zaslišim bobnenje članov zasedbe The Stroj, mi to požene kri po žilah in da v noge posebno energijo. Res se veselim nedelje!

Iza Jaklič

Iza Jaklič (24), polmaraton: Letos bom znova sodelovala na Ljubljanskem maratonu, tokrat bom drugič tekla razdaljo 21 kilometrov. Še pozimi sem načrtovala, da bi se lotila maratona, a zaradi študijskih obveznosti nisem mogla dovolj trenirati. Tokrat grem teč za užitek, brez časovnega cilja. Ljubljanski maraton je zame že dolgo poseben dan v letu, ki si ga rezerviram za tek. Dolga leta, že od osnovne šole naprej, je bila razdalja zame deset kilometrov. Najboljši občutek je, ko prideš na cilj, kjer je vedno izjemno vzdušje, ob poti pa vidiš znane obraze, ki te spodbujajo. Zelo se veselim sejma dan pred tekom in »pasta partyja«, saj me spravita v pravo tekaško vzdušje.

Iza Kirn

Iza Kirn (10), tek na 1000 m: Udeležba na Ljubljanskem maratonu mi pomeni veliko, saj gre za dogodek, na katerega se z veseljem prijavim vsako leto. Na teku si postavljam tudi osebne cilje, saj preverjam, koliko sem napredovala v primerjavi s prejšnjim letom. Tak dan mi predstavlja priložnost, da preizkusim svojo vztrajnost in vidim, kam me je pripeljal trud, ki sem ga vložila v pripravo. Kaj pričakujem od teka? Najprej predvsem to, da se bom imela lepo, da bo dan lepo preživet in da pri tem ne bo prišlo do večjih poškodb ... Od vsega dneva se najbolj veselim prav teka, saj v njem uživam, a tudi druženja s prijatelji, ki prav tako tekmujejo z menoj.

Klemen Oman

Klemen Oman (28), polmaraton: Letos sem začel trenirati bolj resno, saj bom prvič pretekel polmaraton. Poleti sem opazil, da se mi je tempo izboljšal, kar mi je dalo dodatno motivacijo, da še več treniram in dosežem čas, ki sem si ga zadal. Najbolj se veselim trenutka na štartu, ko te obdajajo navdušeni tekači, potem pa te ponese neverjetno vzdušje in navijanje ob progi – in preden se zaveš, si že na cilju. Ljubljanski maraton je super dogodek, poln energije, ki me vedno znova spomni, zakaj tako rad tečem.

Anže Pečnik

Anže Pečnik (33), maraton: Všeč mi je, ker gre za velik izziv, za katerega je treba postaviti jasen načrt treningov in spremljati tudi počutje telesa, srčni utrip in regeneracijo. Maraton ni nekaj, česar bi se lahko lotil z danes na jutri. Priprava na maraton te prisili, da si fizično aktiven, pozoren na prehrano, počitek in morebitne razvade, a tudi, da si pri treningu discipliniran. Ni vedno lahko obuti tekaških copatov, sploh v slabem vremenu, ob prihodu v cilj pa je vse poplačano.

Neža Rebernik Jamnik s svojim očetom

Neža Rebernik Jamnik (24), polmaraton (21 km): Tek je del mojega življenja od osnovne šole, zato je udeležba na Ljubljanskem maratonu zame prava tradicija, saj sem se ga udeležila že desetkrat. Vsako leto mi dogodek predstavlja osebno preizkušnjo in priložnost, da presežem svoje meje, kar vidim kot simbol vztrajnosti in osebne rasti. Lani sem se prvič preizkusila na daljši, 21-kilometrski razdalji. Tek mi ne pomeni le sprostitve od stresa, temveč tudi vir ustvarjalnega navdiha za mojo glasbo. Najlepši del doživetja mi predstavlja udeležba z očetom in podpora družine. Po prečkani ciljni črti se bom nagradila z dobro hrano – morda pico ali burgerjem, kozarcem vina in zasluženim počitkom.

Nina Suhadolnik

Nina Suhadolnik (10), tek na 1000 m: Nastop na Ljubljanskem maratonu mi pomeni nekaj zelo posebnega, prijetnega in zabavnega. Vsako leto se dogodka zelo veselim, saj tam tečemo, se pri tem zabavamo, dobimo majice in se družimo s prijatelji. Prav s prijatelji se večkrat pogovarjamo o maratonu in pogosto obujamo spomine na pretekle teke. Od letošnjega teka na tisoč metrov pričakujem, da bo na njem tekmovalo veliko otrok in bomo vsi skupaj prijetna družba, da bo tekmovanje zanimivo, napeto, toda obenem zabavno. Najbolj se veselim prav teka, saj zelo rada tečem tudi v prostem času, a tudi nagrad in majic, ki jih dobimo – te so mi vedno zelo všeč.

Urban Udovč

Urban Udovč (26), maraton (42 km): Na svoj prvi Ljubljanski maraton se podajam po zaslugi spodbude dobre prijateljice Viktorije Horvat in navdiha, ki ga dobivam od trenerja Urbana Praprotnika. Tek mi pomeni sprostitev in odklop od vsakodnevnega stresa, hkrati pa priložnost za premagovanje samega sebe in testiranje lastnih meja. Na dogodku, ki se ga udeležujem prvič, se najbolj veselim edinstvenega vzdušja, povezanosti med tekači in spoznavanja novih ljudi. Prepričan sem, da mi bo glasna podpora navijačev dala dodaten zagon za doseganje novih osebnih rekordov. Po prečkanju ciljne črte si bom najprej privoščil pivo, nato zaslužen počitek.