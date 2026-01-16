  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Kaja in Arina pokazali postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    Ameriška smučarka Lindsey Vonn je ob prelomu leta obujala spomine na opravljeno pred desetimi leti. FOTO: Zajem zaslona
    Galerija
    Ameriška smučarka Lindsey Vonn je ob prelomu leta obujala spomine na opravljeno pred desetimi leti. FOTO: Zajem zaslona
    F. T.
    16. 1. 2026 | 18:45
    16. 1. 2026 | 18:46
    A+A-

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Lindsey Vonn je strnila leto 2016, ki ga je zaznamovala kombinacija vrhunskega športa, okrevanja po poškodbah in bogatega osebnega življenja. Spominja se zmag, med drugim v Cortini in osvojitve naslova v smuku, a tudi zahtevnega zdravljenja kolena po padcu v Andori.

    image_alt
    Kaja Juvan ima športno inteligenco kot najboljši na svetu

    Leto so obogatili veliki medijski in karierni dosežki, kot so uvrstitev na seznam TIME 100, sodelovanje s Sports Illustrated, udeležba na Emmyjih in izid njene prve knjige, ki je postala uspešnica New York Timesa. Izpostavila še osebne trenutke – čas s psom Lucy, prijateljstva, potovanja, jadranje, konje in druženje s športnimi legendami – ter tako leto 2016 prikazala kot eno najintenzivnejših in najbolj raznolikih v svojem življenju.

    Tadej Pogačar FOTO: Instagram
    Tadej Pogačar FOTO: Instagram

    Tadej Pogačar je ob smučanju z zaročenko Urško Žigart zapisal sproščeno in hvaležno sporočilo. Zahvalil se je smučišču Isola 2000, saj mu je prijalo, da je za spremembo nekaj časa preživel na snegu. Ob tem je dodal, da se zdaj vrača k resnemu delu in treningom na sončni obali skupaj z Niccolòm Bonifaziem. Objavo je sklenil z mislijo, da gre za dobre dni, dobre priprave in pozitivno energijo, ki jo doživlja ob Urški.

    Diego Simeone FOTO: Instagram
    Diego Simeone FOTO: Instagram

    Znani nogometni trener Diego Simeone je preživel čas v Argentini skupaj z družino, vključno z ženo Carlo Pereyra. Dopust je bil sproščen, namenjen druženju, praznovanju in počitku, daleč od naporov profesionalnega nogometa. V času obiska so se pridružili tudi nekateri prijatelji in sorodniki iz argentinskega nogometnega in zabavnega sveta, kar je ustvarilo prijetno vzdušje dobrih vibracij in družinske topline, preden se je Simeone vrnil k obveznostim pri klubu Atlético Madrid.

    Kaja Juvan FOTO: Instagram
    Kaja Juvan FOTO: Instagram

    Avstralija pa bo prizorišče prvega teniškega turnirja za grand slam v tej sezoni. Oglasili sta se tudi simpatični igralki Kaja Juvan in Arina Sabalenka. Kaja, najvišje uvrščena slovenska teniška igralka, je zapisala, da komaj čaka na začetek turnirja, v katerem bo njena prva tekmica odlična Jelena Ribakina.

    Arina Sabalenka FOTO: Instagram
    Arina Sabalenka FOTO: Instagram

    Tako kot Juvanova je tudi Sabalenka pokazala mično postavo, s fotografijo na eni od jadrnic v mestu Brisbane pa je napovedala boj za zmago na spektaklu v Melbournu.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poraba elektrike

    Nov rekord v konici odjema elektrike v Sloveniji

    Sneg je 8. januarja prekril tudi sončne elektrarne, temperature pa so padle.
    15. 1. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    instagramKaja JuvanTadej Pogačaršport zasebnoArina SabalenkaUrška ŽigartLindsey VonnDiego Simeone

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vino

    Nova vinska kraljica: Osredotočila se bom na povezavo med vinom in športom

    Niko Martinčič je okronala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić.
    16. 1. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Instagram

    Kaja in Arina pokazali postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    16. 1. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Šeškov novi trener je motiviran: Želimo biti na vrhu

    Nogometaše Manchester Uniteda jutri čaka mestni derbi s Cityjem. Na klopi bo Šeška in soigralce prvič po letu 2021 vodil Michael Carrick.
    16. 1. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javna varnost

    Šutarjev zakon se izvaja, a je povzročil številne težave

    Policija deluje po novem zakonu. Tatvine majhnih vrednosti so le še prekršek, ne več kaznivo dejanje.
    Tomica Šuljić 16. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Divje vrtnice v Trstu

    Nerina Kocjančič: V slovenskem filmu se je uveljavil ženski pogled

    Začenja se tržaški filmski festival, ki bo v programu Divje vrtnice izpostavil slovenske režiserke. Kuratorka Nerina Kocjančič jih je vanj uvrstila 23.
    Nina Gostiša 16. 1. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Šeškov novi trener je motiviran: Želimo biti na vrhu

    Nogometaše Manchester Uniteda jutri čaka mestni derbi s Cityjem. Na klopi bo Šeška in soigralce prvič po letu 2021 vodil Michael Carrick.
    16. 1. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javna varnost

    Šutarjev zakon se izvaja, a je povzročil številne težave

    Policija deluje po novem zakonu. Tatvine majhnih vrednosti so le še prekršek, ne več kaznivo dejanje.
    Tomica Šuljić 16. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Divje vrtnice v Trstu

    Nerina Kocjančič: V slovenskem filmu se je uveljavil ženski pogled

    Začenja se tržaški filmski festival, ki bo v programu Divje vrtnice izpostavil slovenske režiserke. Kuratorka Nerina Kocjančič jih je vanj uvrstila 23.
    Nina Gostiša 16. 1. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo