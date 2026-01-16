Kaja in Arina pokazali postavo, Pogačar na snegu z Urško

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Lindsey Vonn je strnila leto 2016, ki ga je zaznamovala kombinacija vrhunskega športa, okrevanja po poškodbah in bogatega osebnega življenja. Spominja se zmag, med drugim v Cortini in osvojitve naslova v smuku, a tudi zahtevnega zdravljenja kolena po padcu v Andori.

Leto so obogatili veliki medijski in karierni dosežki, kot so uvrstitev na seznam TIME 100, sodelovanje s Sports Illustrated, udeležba na Emmyjih in izid njene prve knjige, ki je postala uspešnica New York Timesa. Izpostavila še osebne trenutke – čas s psom Lucy, prijateljstva, potovanja, jadranje, konje in druženje s športnimi legendami – ter tako leto 2016 prikazala kot eno najintenzivnejših in najbolj raznolikih v svojem življenju.

Tadej Pogačar je ob smučanju z zaročenko Urško Žigart zapisal sproščeno in hvaležno sporočilo. Zahvalil se je smučišču Isola 2000, saj mu je prijalo, da je za spremembo nekaj časa preživel na snegu. Ob tem je dodal, da se zdaj vrača k resnemu delu in treningom na sončni obali skupaj z Niccolòm Bonifaziem. Objavo je sklenil z mislijo, da gre za dobre dni, dobre priprave in pozitivno energijo, ki jo doživlja ob Urški.

Znani nogometni trener Diego Simeone je preživel čas v Argentini skupaj z družino, vključno z ženo Carlo Pereyra. Dopust je bil sproščen, namenjen druženju, praznovanju in počitku, daleč od naporov profesionalnega nogometa. V času obiska so se pridružili tudi nekateri prijatelji in sorodniki iz argentinskega nogometnega in zabavnega sveta, kar je ustvarilo prijetno vzdušje dobrih vibracij in družinske topline, preden se je Simeone vrnil k obveznostim pri klubu Atlético Madrid.

Avstralija pa bo prizorišče prvega teniškega turnirja za grand slam v tej sezoni. Oglasili sta se tudi simpatični igralki Kaja Juvan in Arina Sabalenka. Kaja, najvišje uvrščena slovenska teniška igralka, je zapisala, da komaj čaka na začetek turnirja, v katerem bo njena prva tekmica odlična Jelena Ribakina.

Tako kot Juvanova je tudi Sabalenka pokazala mično postavo, s fotografijo na eni od jadrnic v mestu Brisbane pa je napovedala boj za zmago na spektaklu v Melbournu.